Sąd Najwyższy: nie można zwolnić za próbę kradzieży bez udowodnienia, że taki był cel pracownika

Sąd ustalił, że górnik zwykle nosił klucz przymocowany do paska, ale tego dnia był on zepsuty, więc schował element do służbowej torby. Nie dopatrzył się u niego celowego działania.

Sprawa – po apelacji kopalni – trafiła do Sądu Okręgowego w Katowicach, który ocenił, że rozwiązanie umowy o pracę z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków powinno być stosowane „wyjątkowo i z ostrożnością”. W tym przypadku podstaw do zwolnienia nie było, a na pewno nie była nią rzekoma próba kradzieży (być może – jak zauważył sąd – takie działanie wpisywało się w zwolnienia trwające wówczas w zakładzie). Zdaniem sądu nie wykazano, że działanie górnika było bezprawne i świadczyłoby o jego nagannym stosunku do obowiązków.

Powołując się na wyrok Sądu Najwyższego (sygn. akt: I PK 16/17), SO przypomniał, że nie ma zatem możliwości kwalifikowania czynu jako ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, jeżeli brak jest pewności, czy został on w ogóle popełniony.

Sąd: górnik wiedział o kontrolach i zarabiał za dużo, by kraść przedmiot za niecałe 30 zł

SO wykazał, że górnik zarabiał na tyle dużo, że nie miał potrzeby, aby kraść przedmiot za 29 zł, którego i tak nie wykorzystałby do prywatnych celów. Wiedział też o wyrywkowych kontrolach, więc gdyby taki był jego cel, to stosunkowo niewielki przedmiot mógłby schować do kieszeni. SO nie podzielił też oceny pracodawcy, że górnik powinien być bardziej ostrożny, bo skoro wcześniej nie zdarzały mu się takie sytuacje, to i tym razem nie było podstaw, aby przypuszczać, że nieświadomie schowa coś do torby.

– Tym bardziej nie należało od niego tego oczekiwać wobec jego wyjątkowo złego stanu psychicznego spowodowanego nagłą śmiercią ojca w dniu poprzednim. Nie sposób zarzucić mu w tych okolicznościach rażącego niedbalstwa – skonkludował sąd. I przywrócił mężczyznę do pracy, nakazując wypłacenie mu zaległego wynagrodzenia.