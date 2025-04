Ministra przyznała, że istnieje wiele kwestii związanych z systemem emerytalnym, które można uporządkować. Wspomniała jednak o zobowiązaniu „Koalicji 15 października” co do tego, że to, co zostało dane emerytom i do czego przywykli obywatele, zostanie utrzymane. W taki sposób rząd traktuje 13. i 14. emeryturę. „Na pewno wszystkie zmiany, które ewentualnie mielibyśmy rozważać, muszą być oceniane pod kątem tego, czy będą dla obywateli korzystne, czy nie. Jeśli nie, nie będziemy ich podejmować” – dodała.

Komu przysługuje 14. emerytura i na jakiej zasadzie jest wypłacana?

W przypadku 14. emerytury działa tzw. mechanizm „złotówka za złotówkę”. Próg dochodowy wynosi 2900 zł brutto. Osoby, których emerytura nie przekracza tej kwoty, mogą liczyć na pełną wysokość dodatku. Jeśli świadczenie główne wynosi między 2900 zł a 4728,91 zł brutto, kwota „czternastki” zostanie proporcjonalnie zmniejszona o tyle, o ile dana osoba przekracza próg dochodowy. Należy jednak dodać, że minimalna możliwa wypłata wynosi 50 zł brutto.

Od przyznanej kwoty 14. emerytury odejmowana jest składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy. Świadczenie jest jednak wolne od innych potrąceń i nie wlicza się do dochodu podczas ubiegania się o pomoc społeczną lub alimenty.

Jakie warunki trzeba jeszcze spełnić, aby móc otrzymać 14. emeryturę? Senior musi mieć ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej lub świadczenia przedemerytalnego. Co ważne, prawo do tych świadczeń nie może być zawieszone na ostatni dzień miesiąca poprzedzający miesiąc wypłaty dodatkowego świadczenia. Jeśli zatem „czternastka” zostanie tak jak w zeszłym roku wypłacona we wrześniu, prawo do emerytury nie może być zawieszone na dzień 31 sierpnia.

Wbrew pozorom dodatkowe świadczenie roczne nie przysługuje wyłącznie seniorom. „Czternastkę” otrzymają także osoby, które pobierają m.in. rentę rodzinną. To świadczenie jest wypłacane członkom rodziny po zmarłym, który miał ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, lub był osobą ubezpieczoną, spełniającą warunki do przyznania emerytury lub renty. Należy jednak dodać, że w takim przypadku 14. emerytura jest rozdzielana proporcjonalnie pomiędzy osoby uprawnione do renty rodzinnej.