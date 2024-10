Rok po wyborach. Aktywny rodzic i wdowia renta to za mało

Po zmianach do stażu mają być wliczane m.in. okresy pracy na zleceniu i działalności. Projekt czeka na przyjęcie przez Radę Ministrów, ale już teraz budzi niezadowolenie firm. – Takie rozwiązanie to ingerowanie w warunki zatrudnienia. Różnego rodzaju świadczenia zależne od stażu pracy będą po zmianach przysługiwać znacznie szerszej grupie osób niż dotychczas. To spowoduje zwiększenie obciążeń przedsiębiorców – mówi ekspert.

Czytaj więcej Podatki Rok po wyborach. Dwójka z plusem za realizację obietnic w podatkach i składkach Wyższa kwota wolna od PIT, niska i prosta składka zdrowotna, ograniczenie podatku Belki – z tych wyborczych obietnic niewiele wyszło. Będzie kasowy PIT, ale ograniczony i zawiły. Będą też wakacje od ZUS, jednak specjalnie firmom nie ulżą.

Niespełnione nadzieje biznesu

Sami przedsiębiorcy czekają na kilka zapowiedzianych zmian. Jakich?

– Chodzi o obowiązek objęcia wszystkich kolejnych umów zlecenia składkami na ubezpieczenie społeczne niezależnie od osiąganych przychodów. Co prawda nie była to przedwyborcza obietnica obecnego rządu, ale zobowiązanie zawarte w „Krajowym programie reform 2023/2024”, które należy zrealizować. Jest to istotne z punktu widzenia wypłaty środków z KPO – mówi Łukasz Kozłowski.

Zwraca też uwagę, że zmiana na pewno pozytywnie wpłynęłaby na konkurencję na rynku, gdzie obecnie „taniej” można zatrudnić zleceniobiorcę, który jest już ubezpieczony z tytułu pracy wykonywanej na rzecz innego podmiotu.