Wolne z tytułu opieki nad dzieckiem

Przypomina jednocześnie, że jeżeli żłobek, przedszkole czy szkoła zostaną w takiej sytuacji zamknięte, można skorzystać z wolnego na opiekę nad dzieckiem (w wieku do ósmego roku życia).

– W takim przypadku osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu ma prawo do zasiłku opiekuńczego w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru – wyjaśnia prawniczka.

Ekspertka zwraca też uwagę, że nawet firma, która boryka się ze skutkami powodzi, ma swoje obowiązki względem pracownika.

– Jeżeli z powodu klęski żywiołowej dany zakład zmuszony jest do tymczasowego zaprzestania prowadzenia działalności to i tak musi wypłacać pracownikom wynagrodzenia za czas przestoju – co do zasady wynagrodzenie zasadnicze wynikające z umowy wraz z dodatkiem funkcyjnym – i to nawet jeśli nie wykonują oni swoich obowiązków – mówi mec. Katarzyna Wilczyk.