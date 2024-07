Rząd zdecydował: więcej osób zyska prawo do świadczeń z pomocy społecznej

Od 1 stycznia 2025 r. kryteria dochodowe w pomocy społecznej wyniosą 1010 zł dla osoby samotnie gospodarującej (co oznacza wzrost o 234 zł, czyli o 30 proc.) i 823 zł dla osoby w rodzinie (wzrost o 223 zł, czyli o 37 proc.). Zmiana kwot kryteriów dochodowych wpłynie także na podwyższenie maksymalnej kwoty zasiłku stałego – do 1229 zł, co oznacza wzrost o 229 zł, czyli o 23 proc.

Podwyżka kryteriów dochodowych została przyjęta na podstawie wyników badania progu interwencji socjalnej, opracowanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Kryteria dochodowe są weryfikowane co trzy lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej. Ustawa pozwala jednak dokonywać weryfikacji co roku. Ostatnia weryfikacja miała miejsce w 2021 r.

– Ostatnie lata bardzo wyraźnie pokazały, że system weryfikacji kryteriów dochodowych jest nieadekwatny do potrzeb i dostępnych danych, dlatego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęto prace nad obowiązkową weryfikacją coroczną kryteriów w terminach pozwalających na dokładniejszą estymację progu interwencji socjalnej. Dodatkowo powołany w MRPiPS zespół ds. reformy systemu pomocy społecznej przeanalizuje sposób liczenia dochodu – wskazała w komunikacie Katarzyna Nowakowska, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Etap legislacyjny: czeka na publikację