Czytaj więcej Polityka Działacze opozycji demokratycznej nie chcą być traktowani jak za rządów PiS Działacze opozycji demokratycznej z czasu PRL apelują o wprowadzenie poprawek do ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych. W poprzedniej kadencji Sejmu ich projekt trafił do zamrażarki.

Na co mogą zostać przeznaczone środki przeznaczone dla kombatantów

Pomoc pieniężna jednorazowa przysługuje dwa razy w roku. W 2025 r. wynosi ona 2 671,44 zł. Może ona zostać przeznaczona na pokrycie - części lub całości - kosztów zakupu wyrobów medycznych, a np. leków, sprzętu ortopedycznego. W ramach pomocy jednorazowej podopieczni urzędu mogą także np. wystąpić o dofinansowanie dostosowania mieszkania do wymogów osoby niepełnosprawnej do kwoty 8 014 zł, zakupu łóżka rehabilitacyjnego, czy wózka inwalidzkiego do kwoty 6 200 zł. Z danych, którymi dysponuje urząd wynika, że w poprzednim roku wpłynęło 601 wniosków o przyznanie uprawnień kombatanckich, uprawnień dla wdów lub wdowców po kombatantach - 990, uprawnień osób deportowanych do pracy przymusowej - 59 i Sybiraków - 59.

Najwięcej, bo 1 292 wpłynęło wnioski o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej, z czego 1 182 rozpatrzono pozytywnie w I instancji, 247 skierowano do ponownego rozpatrzenia lub nadano tryb nadzwyczajny a 70 uzyskało decyzję pozytywną w II instancji.