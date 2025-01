– Najlepiej świadczy o tym fakt, iż nastąpiły masowe odejścia pracowników DPS-ów do instytucji finansowanych przez NFZ. To doprowadzi do sytuacji, w której w niedługim czasie nie będzie kadr – wskazuje przedstawicielka organizacji. – Dzisiaj zatrudnieni pracują za najniższą pensję, wykonując tak trudną i często niebezpieczną pracę. Znaczna część personelu opiekuńczego to kobiety, które fizycznie nie są w stanie powstrzymać np. ataku agresywnego pacjenta ze schizofrenią – alarmuje.

Przymus bezpośredni przy ataku agresji pensjonariusza DPS: przepisy czy bezpieczeństwo?

Odnosząc się do argumentu o stosowaniu przymusu bezpośredniego, ekspertka przypomina, że dzisiaj do placówek przyjmowane są osoby, którymi nie może opiekować się rodzina ani otoczenie. – To często bardzo trudne przypadki. Zdarza się, że policja z miejsca zabezpieczenia przywozi nam mężczyznę w kajdankach, rozkuwa go i mamy sobie z nim radzić. Wtedy mamy wybór: albo zastosować przymus bezpośredni, albo nie robić nic i wezwać służby, licząc na to, że przyjadą, zanim będzie za późno – wyjaśnia Sylwia Kamińska-Tereszkiewicz.

Przyznaje, że poruszony w raporcie NIK problem związany ze stosowaniem – a raczej niestosowaniem – przez pacjentów środków antykoncepcyjnych jest poważny. – Zdarza się, że sądy nie wydają zgody, aby przyjmowali oni takie środki, a decyzji sądu personel podważać nie może. To sytuacja bez wyjścia, bo podopieczni bardzo często mają przygodne zbliżenia bez świadomości konsekwencji – uważa.

Samorządy na granicy wydolności, sytuacja się pogarsza

Wyniki kontroli NIK nie dziwią też innych ekspertów. – To, że sytuacja w DPS-ach jest zła i wciąż się pogarsza, wiadomo nie od dzisiaj – ocenia radca prawny Edyta Konopczyńska. Również jej zdaniem przyczyną problemów jest niedofinansowanie usług społecznych i brak personelu. A o tym dyrektorzy placówek alarmują nie od dzisiaj.

– Dotyczy to szczególnie tych DPS-ów, do których większość pacjentów została skierowana przed zmianą przepisów ustawy o pomocy społecznej w 2004 r., czyli na innych niż dziś zasadach finansowania – unaocznia mec. Konopczyńska. I podkreśla, że samorządy, na których w większości spoczywa ciężar utrzymania tych placówek, sobie z tym nie radzą, zaś wiele DPS-ów jest w katastrofalnej sytuacji finansowej.