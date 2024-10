Bon senioralny na opiekę nad osobami 75+. Znamy szczegóły projektu

Jak czytamy w projekcie, bon senioralny ma to zapobiec ograniczaniu aktywności zawodowej bliskich seniora w celu sprawowania nad nim opieki. Jest to rozwiązanie skierowane do osób, które ze względu na dochody gospodarstwa domowego, nie kwalifikują się do skorzystania z usług opiekuńczych z pomocy społecznej. Nie będzie możliwe łączenie usług realizowanych w ramach bonu z usługami opiekuńczymi realizowanymi w ramach systemu pomocy społecznej oraz wsparciem finansowym, które mogą otrzymać osoby starsze w związku z niepełnosprawnością. Ma to umożliwić większej liczbie osób skorzystanie z usług opieki oraz zmniejszenie tzw. „białych plam”, a więc gmin w których nie są dostępne usługi wsparcia dla osób starszych.

Z tego powodu do bonu nie będą uprawnione osoby korzystające już ze świadczenia uzupełniającego lub wspierającego, korzystające z tzw. usługi sąsiedzkiej, przebywające w domach opieki społecznej, szpitalach czy hospicjach.

Ile wyniesie bon senioralny

Jeśli wymienione wyżek warunki zostaną spełnione, seniorowi będzie przysługiwał bon na usługi opiekuńcze w kwocie do 2150 zł. Wsparcie będzie bezgotówkowe. Bonu nie będzie można wymienić na gotówkę, ani inne środki płatnicze oraz inne środki wymiany. Niewykorzystany w danym miesiącu bon, nie przejdzie też na kolejne miesiące.

Jakie usługi senior dostanie w ramach bonu senioralnego

Projekt zakłada, że osoba w wieku 75 lat lub więcej otrzyma usługi wsparcia z czterech kategorii: zaspokojenie podstawowych codziennych potrzeb życiowych, pomoc w uzyskaniu dostępu do świadczeń zdrowotnych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi w ramach bonu będą świadczone w miejscu zamieszkania osoby starszej i będą miały charakter niemedyczny. Uzupełnią wsparcie w ramach systemu ochrony zdrowia (np. pielęgniarska domowa opieka długoterminowa).

Kto może ubiegać się o bon dla seniora

Senior będzie osobą uprawnioną do korzystania z usług wsparcia świadczonych w ramach bonu senioralnego. Natomiast osobą uprawnioną do uzyskania usług świadczonych w ramach bonu senioralnego będzie zstępny seniora (dziecko, wnuk, prawnuk). Ale tylko wtedy, gdy pracuje np. na etacie lub zleceniu, w ramach własnej działalności gospodarczej lub działalności rolniczej.