Co dziesiąta polska fundacja i stowarzyszenie aktywnie angażuje się w działania na rzecz uchodźców, najczęściej realizują integrację społeczną. Tak wynika z raportu badawczego „Kondycja organizacji pozarządowych działających na rzecz uchodźców w Polsce” przygotowanego przez stowarzyszenie Klon/Jawor i Save the Children Polska. Większość organizacji deklaruje działania na rzecz osób z Ukrainy, które opuściły kraj po 24 lutego 2022 r. Połowa z nich ma siedzibę w dużych miastach i działa w całym kraju lub ma zasięg ogólnopolski. Są to też w większości NGO działające dekadę lub dłużej. Pomoc dla uciekinierów wojennych i uchodźców jest jedną z wielu dziedzin, którym zajmują się te NGO, tylko dla nielicznych (8 proc.) wspieranie uchodźców jest ich głównym celem.

W raporcie wymieniono najbardziej popularne formy wsparcia. Są to: działania integracyjne (43 proc. organizacji), pomoc materialna (38 proc.). Co czwarty NGO organizuje zajęcia dla dorosłych lub dla dzieci, prawie tyle samo oferuje pomoc psychologiczną. Co piąta pomaga cudzoziemcom w znalezieniu pracy, szkolenia zawodowego, a co siódma – organizuje zakwaterowanie.

W organizacjach pracownicy Ukraińcy czy cudzoziemcy nie są powszechnie zatrudniani: pracują w co dwunastej organizacji, a w co czwartej są wolontariuszami.

Z jakich pieniędzy korzystają NGO działające na rzecz uchodźców?

Osoby indywidualne oraz samorządy przekazują pieniądze sześciu na dziesięć organizacji działających na rzecz uchodźców.