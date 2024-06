Oznacza to, że zatrudniając nowego pracownika czy np. zleceniobiorcę należy zawsze sprawdzić czy osoba ta - w ciągu ostatnich 12 miesięcy - nie była już zatrudniona w danym podmiocie. Jeśli okazałoby się, że tak - okres jej poprzedniego zatrudnienia należy uwzględnić przy ustalaniu okresu zatrudnienia wymaganego do „zapisania” danej osoby do PPK.

Przykład Zatrudnienie dwóch osób Zleceniodawca 1 lipca 2024 r. zatrudnił dwie osoby na dwumiesięczne umowy zlecenia. Jedną pierwszy raz, a drugą ponownie (była ona już u niego zatrudniona od 1 czerwca do 31 lipca 2023 r. oraz przez 30 dni na przełomie stycznia i lutego br.). Zleceniodawca przyjął zasadę, że „zapisuje” zatrudnione u niego osoby do PPK w ostatnim dniu terminu wynikającego z ustawy o PPK. W związku z tym pierwszej z tych osób, jeśli jej zatrudnienie nie zostanie przedłużone, nie „zapisze” do PPK w ogóle. Inaczej jest w przypadku osoby zatrudnionej ponownie. W dniu 1 lipca 2024 r. będzie ona miała już 61 dni zatrudnienia (31 dni lipca 2023 r. oraz 30 dni z początku 2024 r.), co oznacza, że zleceniodawca powinien „zapisać” ją do PPK do 12 sierpnia br. (90 dni zatrudnienia osoba ta osiągnie 29 lipca br., ale 10 i 11 sierpnia to sobota i niedziela).

PPK: nie każdy okres zatrudnienia się liczy

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy termin „zapisania” osoby zatrudnionej (a więc m.in. pracownika czy zleceniobiorcy) do PPK, wlicza się tylko okresy, w których osoba ta spełniała definicję osoby zatrudnionej. Oznacza to, że do okresu tego nie należy wliczać okresów zatrudnienia, podczas których dana osoba podlegała dobrowolnie ubezpieczeniom społecznym (lub nie podlegała im w ogóle) oraz okresów zatrudnienia na podstawie innego tytułu do ubezpieczeń niż tytuły wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy PPK. Osoby podlegające dobrowolnie ubezpieczeniom społecznym oraz osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym na podstawie innych tytułów niż wymienione w katalogu z art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK nie spełniają definicji osoby zatrudnionej, do której odwołuje się art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy o PPK, definiujący okres zatrudnienia.

Przykład Z umowy zlecenie na umowę o pracę Pracodawca, z dniem 1 czerwca 2024 r., zatrudnił na podstawie umowy o pracę osobę, która 5 miesięcy wcześniej była u niego zatrudniona na podstawie umowy zlecenia. W związku z tym jednak, że w okresie tym nie spełniała definicji osoby zatrudnionej (posiadała status studenta i nie miała ukończonych 26 lat) okresu tej umowy zlecenia nie wlicza się do okresu zatrudnienia wymaganego do „zapisania” pracownika do PPK. Student bowiem - do ukończenia 26 lat - z tytułu umowy zlecenia zawartej z innym podmiotem niż własny pracodawca nie podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html.

Podstawa prawna — ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 427).