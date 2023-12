Jak wskazuje dr Tomasz Lasocki z WPiA UW, w minionym roku najlepszym był pod tym względem luty.

- Również w 2024 r. przejście na emeryturę w tym miesiącu będzie korzystniejsze niż praca przez kolejny kwartał i złożenie wniosku między marcem a końcem czerwca- tłumaczy ekspert.

Powód?

Jak bowiem podkreśla, w lutym składki na koncie zostaną powiększone przez ostatnią waloryzację roczną za 2022 rok i waloryzacje kwartalne za pierwszy, drugi i trzeci kwartał 2023 roku.

Kiedy najlepiej przejść na emeryturę w 2024 roku

Ponadto pobrane w tym miesiącu emerytury obejmie także waloryzacja całego świadczenia za rok 2023. Co roku odbywa się ona w marcu. Jej zadaniem jest zachowanie ich realnej wartości w stosunku do wzrostu cen. Jak jest obliczana? Jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w poprzednim roku zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. W 2023 roku wyniósł on 114,8 proc.