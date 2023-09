Sąd wydał precedensowy wyrok ws. homofobii w pracy

Sprawa wiz umożliwiających wjazd do strefy Schengen, które miały być przedmiotem nielegalnego handlu, to ostatnio najgorętszy temat w kampanii wyborczej. W efekcie doszło już do dymisji wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka i dyrektora biura prawnego MSZ Jakuba Osajdy. Wypowiedzenie umów outsourcingowych firmom obsługującym wnioski wizowe ograniczy napływ pracowników.