Andrzej Poczobut. Pięć lat w więzieniu Łukaszenki

Specjalny wysłannik USA ds. Białorusi John Coale wywiózł już z kazamatów Łukaszenki wielu zakładników reżimu i liczy, że do końca roku Stanom Zjednoczonym uda się uwolnić wszystkich więźniów politycznych na Białorusi. W zamian Waszyngton stopniowo znosi sankcje wobec białoruskiej linii lotniczej, banków i przemysłu nawozów potasowych zasilających gospodarkę kraju. Co więcej, Mińsk proponuje Amerykanom nabyć jedną z kopalni soli potasowych za 3 mld dol.

Łukaszenko nawet po raz kolejny został zaproszony do Waszyngtonu. Wcześniej prezydent USA Donald Trump zapraszał go na inaugurację Rady Pokoju, do której Białoruś dołączyła, ale dyktator za ocean nie poleciał.

Kilka niezwiązanych ze sobą rozmówców potwierdziło „Rzeczpospolitej”, że nazwisko Poczobuta widniało na listach więźniów politycznych, o których uwolnienie wnioskowali Amerykanie. – I za każdym razem białoruska strona wykreśla jego nazwisko. W Mińsku mówią, że to „inna sprawa”, która ma być rozwiązana w ramach negocjacji Białorusi z Polską – mówi „Rzeczpospolitej” jeden z zaangażowanych w proces uwolnienia białoruskich więźniów politycznych rozmówca.

Ta „inna sprawa” Andrzeja Poczobuta kosztowała już pięć lat życia. Został aresztowany w Grodnie 25 marca 2021 r. i na podstawie całkowicie spreparowanych zarzutów skazano go na osiem lat łagru. Winą dziennikarza i jednego z liderów mniejszości polskiej było jedynie to, że mówił prawdę o sytuacji na Białorusi i nie uciekł z kraju, gdy wielu przeciwników dyktatora było już za granicą albo w łagrach.

Czytaj więcej Komentarze Rusłan Szoszyn: Andrzej Poczobut. Niezłomny naszych czasów Dziennikarz i jeden z liderów mniejszości polskiej na Białorusi został laureatem Nagrody Sacharowa. Europa powinna nacisnąć na Łukaszenkę.

Realna szansa na uwolnienie Poczobuta pojawiła się kilka miesięcy później, w maju 2021 r. Na prośbę ówczesnego prezydenta Kazachstanu Nursułtana Nazarbajewa (i dzięki staraniom prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego) Łukaszenko zgodził się na uwolnienie Polaków. Do Polski wówczas wyjechały trzy działaczki mniejszości polskiej, ale Poczobut wraz z liderką nieuznawanego przez reżim Związku Polaków na Białorusi (ZPB), Andżeliką Borys, w obecności polskiego dyplomaty odmówił opuszczenia kraju. Szefowa ZPB została ułaskawiona przez Łukaszenkę (na prośbę matki Borys) rok później. Poczobut zaś drugiej szansy na uwolnienie już nie dostał.