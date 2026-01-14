Aktualizacja: 14.01.2026 12:20 Publikacja: 14.01.2026 12:09
Tomasz Siemoniak
– Dla służb, w tym przypadku Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która odpowiada za bezpieczeństwo rządowej informatyki, dla NASK-u, który odpowiada za całą sferę cywilną, dla dowództwa Województwa Obrony Cybernetycznej to jest absolutnie chleb codzienny – powiedział gość Jacka Nizinkiewicza. Jak mówił, zdarzały się niebezpieczne sytuacje, jak w ubiegłym roku, gdy na skutek cyberataku musiał być ewakuowany szpital.
– Mamy niezły system cyberbezpieczeństwa, budowany przez lata, dobrze dofinansowywany – ocenił Siemoniak. – Natomiast ci, którzy atakują, cały czas (…) wynajdują coraz to nowe sposoby, mają (na to) środki, stoją za tym najczęściej państwa. W związku z tym to jest odwieczny pojedynek tarczy i miecza w wydaniu cyfrowym – powiedział.
Pytany o cyberataki ze strony Rosji, Siemoniak odparł, że mają "różny charakter, różną naturę". – Bardzo często nie jest to zidentyfikowane, że stoi za tym państwo, chociaż prosta analiza wykazuje, kto ma z tego korzyść i komu może chodzić o to, żeby kompromitować pewne systemy w Polsce, czy też destabilizować sytuację – odrzekł Tomasz Siemoniak.
Jak mówił, w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej cyberataki pozostają "trochę w cieniu", ale – jak zaznaczył – "to jest od samego początku jeden z głównych nurtów tej wojny".
Pytany o planowane spotkanie z Karolem Nawrockim, odpowiedział, że idzie na nie „z dobrą wolą poważnej rozmowy o problemach bezpieczeństwa Polski”. W odpowiedzi na pytanie o to, czy lepiej współpracowało się z administracją prezydenta Andrzeja Dudy, Siemoniak powiedział, że doświadczenie z prezydentem Dudą i jego ministrami było takie, że gdy mieli wątpliwości, to po prostu sięgali pod telefon. Wówczas – jak dodał – „wyjaśnialiśmy to” – Na pewno w sektorze bezpieczeństwa ta współpraca była bez większych zakłóceń. Ja się regularnie spotykałem z szefami BBN-u, podobnie wicepremier (minister obrony Władysław) Kosiniak-Kamysz – stwierdził.
Pytany o to, czy ze strony administracji prezydenta Karola Nawrockiego, odczuwa „złą wolę”, minister Siemoniak powiedział, że nie wie, czy można to nazwać tymi słowami. – Nie sądzę. Raczej specyficzny dobór urzędników, szefa BBN-u i taki sposób realizowania tej misji, który nie ułatwia współpracy – odpowiedział. Zauważył, że „na czele Biura Bezpieczeństwa Narodowego stoi (Sławomir Cenckiewicz), osoba, która nie ma dostępu do informacji niejawnych i osoba, która od lat trudniła się hejtem”.
Pytany o to, czy Sławomir Cenckiewicz dostanie poświadczenie bezpieczeństwa, Siemoniak wspomniał o „jednej sprawie”, która toczy się w sądzie. W sprawie tej została wniesiona kasacja, a to może oznaczać wznowienie procedury. – Natomiast jeśli jest akt oskarżenia bądź podejrzenie związane z ujawnieniem tajemnic, to z automatu taka osoba nie ma (poświadczenia). To jest w Polsce zapisane w ustawie. W związku z tym ta droga do uzyskania poświadczenia jest niesłychanie trudna. Jeśli sąd rozpatrzy kasację, to wtedy ABW się zajmie całą procedurą – powiedział
Pytany o to, czy szef BBN powinien zostać zmieniony, czy łatwiej współpracowałoby się z osobą, która ma poświadczenia, Siemoniak powiedział, że to nie jest jego decyzja. – W komitetach bezpieczeństwa uczestniczą zastępcy pana Cenckiewicza, podobnie w kolegium ds. służb specjalnych, którzy mają wszelkie upoważnienia, oni też otrzymują informacje niejawne. Otrzymuje je minister (Marcin) Przydacz, minister (Zbigniew) Bogucki. Tutaj nie ma żadnego problemu. Natomiast w tym przypadku trzeba po prostu przestrzegać prawa. Nie jest moją rolą wyznaczanie, kogo prezydent nominuje na jakieś stanowisko – powiedział.
