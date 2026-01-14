Jak mówił, w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej cyberataki pozostają "trochę w cieniu", ale – jak zaznaczył – "to jest od samego początku jeden z głównych nurtów tej wojny".

Tomasz Siemoniak: na spotkanie z Karolem Nawrockim idę z dobrą wolą

Pytany o planowane spotkanie z Karolem Nawrockim, odpowiedział, że idzie na nie „z dobrą wolą poważnej rozmowy o problemach bezpieczeństwa Polski”. W odpowiedzi na pytanie o to, czy lepiej współpracowało się z administracją prezydenta Andrzeja Dudy, Siemoniak powiedział, że doświadczenie z prezydentem Dudą i jego ministrami było takie, że gdy mieli wątpliwości, to po prostu sięgali pod telefon. Wówczas – jak dodał – „wyjaśnialiśmy to” – Na pewno w sektorze bezpieczeństwa ta współpraca była bez większych zakłóceń. Ja się regularnie spotykałem z szefami BBN-u, podobnie wicepremier (minister obrony Władysław) Kosiniak-Kamysz – stwierdził.

Pytany o to, czy ze strony administracji prezydenta Karola Nawrockiego, odczuwa „złą wolę”, minister Siemoniak powiedział, że nie wie, czy można to nazwać tymi słowami. – Nie sądzę. Raczej specyficzny dobór urzędników, szefa BBN-u i taki sposób realizowania tej misji, który nie ułatwia współpracy – odpowiedział. Zauważył, że „na czele Biura Bezpieczeństwa Narodowego stoi (Sławomir Cenckiewicz), osoba, która nie ma dostępu do informacji niejawnych i osoba, która od lat trudniła się hejtem”.

Świadectwo bezpieczeństwa dla Sławomira Cenckiewicza? Tomasz Siemoniak: jeśli sąd rozpatrzy sprawę, to ABW zajmie się procedurą

Pytany o to, czy Sławomir Cenckiewicz dostanie poświadczenie bezpieczeństwa, Siemoniak wspomniał o „jednej sprawie”, która toczy się w sądzie. W sprawie tej została wniesiona kasacja, a to może oznaczać wznowienie procedury. – Natomiast jeśli jest akt oskarżenia bądź podejrzenie związane z ujawnieniem tajemnic, to z automatu taka osoba nie ma (poświadczenia). To jest w Polsce zapisane w ustawie. W związku z tym ta droga do uzyskania poświadczenia jest niesłychanie trudna. Jeśli sąd rozpatrzy kasację, to wtedy ABW się zajmie całą procedurą – powiedział