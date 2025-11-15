Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Grożono prezydentowi Nawrockiemu. „Do zobaczenia Karolku”

Komenda Stołeczna Policji bada sprawę wpisu, który pojawił się w mediach społecznościowych. Miała znaleźć się w nim groźba wobec prezydenta Karola Nawrockiego.

Publikacja: 15.11.2025 12:31

Prezydent RP Karol Nawrocki z synem Antonim na trybunach przed meczem eliminacyjnym piłkarskich mist

Prezydent RP Karol Nawrocki z synem Antonim na trybunach przed meczem eliminacyjnym piłkarskich mistrzostw świata z Holandią.

Foto: PAP/Piotr Nowak

Ada Michalak

Po meczu z Holandią, który odbył się w piątek, na profilu „Łączy nas piłka” w mediach społecznościowych – oficjalnym koncie reprezentacji Polski – opublikowano zdjęcie Karola Nawrockiego, który wraz z synem pojawił się na Stadionie Narodowym, by kibicować biało-czerwonym. Do publikacji odniósł się anonimowy internauta, który groził prezydentowi. 

Czytaj więcej

Andrzej Duda został przesłuchany w Pałacu Prezydenckim jako pokrzywdzony
Prawo karne
Andrzej Duda został przesłuchany w Pałacu Prezydenckim jako pokrzywdzony

Internauta groził Karolowi Nawrockiemu. Sprawą zajęła się już policja

Pod zdjęciem Karola Nawrockiego z synem, które zostało opublikowane w serwisie X, anonimowe konto opublikowało fotografię broni z komentarzem o treści: „Do zobaczenia Karolku”. 

Kiedy sprawa została nagłośniona przez internautów, komentarz usunięto z sieci. 

Do sprawy odniosła się już Komenda Stołeczna Policji. „Komenda Stołeczna Policji niezwłocznie po pozyskaniu informacji  związanych z wpisem na platformie X podjęła czynności w tej sprawie. Pozostają one w toku” – czytamy we wpisie.

Reklama
Reklama

Odnosząc się do samego zdjęcia, które wykorzystano w poście, zaznaczono także, że „fotografia była wcześniej publikowana w innym kontekście na innych stronach i w serwisach społecznościowych”. 

Czytaj więcej

Karol Nawrocki zablokował nominacje 46 sędziów. Czy prezydent mógł to zrobić?
Sądy i trybunały
Karol Nawrocki zablokował nominacje 46 sędziów. Czy prezydent mógł to zrobić?

Paweł Szefernaker: Nawrocki jest zdeterminowany, mimo gróźb

W rozmowie z portalem wp.pl do sprawy odniósł się Paweł Szefernaker, Szef Gabinetu Prezydenta RP. – Nie jest to pierwsza tego typu sytuacja. Tych gróźb po wyborach było już wiele. To jest efekt nakręcania spirali nienawiści wobec prezydenta Karola Nawrockiego, próba podważenia tej prezydentury oraz podważenia pozycji prezydenta od pierwszego dnia – zaznaczył. – Głównym ośrodkiem podważającym tę prezydenturę od początku była grupa hejterów nazywająca się Silni Razem. Konto, z którego wrzucono ten post, było właśnie określone jako „Silni Razem”. To pokazuje, do czego prowadzi ta polityka nienawiści – dodał polityk.

Jak podkreślił Szefernaker, „prezydent jest zdecydowany i zdeterminowany w swoich działaniach, pomimo tego, że od pierwszych dni jego prezydentury są tego typu groźby”. – Karol Nawrocki spotyka się z Polakami, prowadzi taką prezydenturę, jaką obiecał w kampanii wyborczej. Nic go nie zatrzyma. Obiecał Polakom aktywną prezydenturę i taka ona będzie – stwierdził. 

– Jeżeli chodzi o kwestie formalne, to wszczęte są wszelkie procedury. Służba Ochrony Państwa, która jest odpowiedzialna za ochronę prezydenta, zgłosiła to do odpowiednich służb, do policji, do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W tej chwili trwa postępowanie w ramach tych służb i czekamy na efekty tego postępowania – powiedział szef gabinetu Nawrockiego.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Przestępczość Społeczeństwo Osoby Karol Nawrocki

Po meczu z Holandią, który odbył się w piątek, na profilu „Łączy nas piłka” w mediach społecznościowych – oficjalnym koncie reprezentacji Polski – opublikowano zdjęcie Karola Nawrockiego, który wraz z synem pojawił się na Stadionie Narodowym, by kibicować biało-czerwonym. Do publikacji odniósł się anonimowy internauta, który groził prezydentowi. 

Internauta groził Karolowi Nawrockiemu. Sprawą zajęła się już policja

Pozostało jeszcze 87% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Prokuratura pozbawia Marcina Romanowskiego polskiego paszportu. To samo czeka Zbigniewa Ziobrę
Polityka
Prokuratura pozbawia Marcina Romanowskiego polskiego paszportu. To samo czeka Zbigniewa Ziobrę
Zbigniew Ziobro
Polityka
Sondaż: Wiemy, jak Polacy oceniają pozostanie Zbigniewa Ziobry na Węgrzech
Prezydent RP Karol Nawrocki na spotkaniu z mieszkańcami powiatu mińskiego
Polityka
Karol Nawrocki podsumował 100 dni swojej prezydentury. „Nie oszczędzałem się”
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Michał Szułdrzyński i Michał Kolanko
Polityka
100 dni konfliktu Tusk–Nawrocki – Kaczyński z boku, Hołownia szuka nowej drogi
eSIM w podróży: łatwy dostęp do internetu za granicą, bez opłat roamingowych
Materiał Promocyjny
eSIM w podróży: łatwy dostęp do internetu za granicą, bez opłat roamingowych
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama