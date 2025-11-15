Po meczu z Holandią, który odbył się w piątek, na profilu „Łączy nas piłka” w mediach społecznościowych – oficjalnym koncie reprezentacji Polski – opublikowano zdjęcie Karola Nawrockiego, który wraz z synem pojawił się na Stadionie Narodowym, by kibicować biało-czerwonym. Do publikacji odniósł się anonimowy internauta, który groził prezydentowi.

Internauta groził Karolowi Nawrockiemu. Sprawą zajęła się już policja

Pod zdjęciem Karola Nawrockiego z synem, które zostało opublikowane w serwisie X, anonimowe konto opublikowało fotografię broni z komentarzem o treści: „Do zobaczenia Karolku”.

Kiedy sprawa została nagłośniona przez internautów, komentarz usunięto z sieci.

Do sprawy odniosła się już Komenda Stołeczna Policji. „Komenda Stołeczna Policji niezwłocznie po pozyskaniu informacji związanych z wpisem na platformie X podjęła czynności w tej sprawie. Pozostają one w toku” – czytamy we wpisie.