Mariusz Błaszczak był ministrem obrony w rządzie Mateusza Morawieckiego. Stanowisko to zajmował od stycznia 2018 roku do grudnia 2023 roku. W latach 2022-2023 był również wicepremierem.

Reklama Reklama

Mariusz Błaszczak jako minister obrony: Duże zakupy i duże kontrowersje

Błaszczak zastąpił na stanowisku szefa resortu obrony narodowej Antoniego Macierewicza. W czasie, gdy był ministrem, uchwalono Ustawę o obronie Ojczyzny (nad którą Błaszczak pracował razem z Jarosławem Kaczyńskim) i stworzono koncepcję powiększenia polskiej armii zawodowej do 300 tysięcy żołnierzy. Błaszczak stał się też twarzą szeroko zakrojonych zakupów uzbrojenia dla armii realizowanych po wybuchu wojny Rosji z Ukrainą. W czasie, gdy był ministrem obrony narodowej podpisaliśmy kontrakty m.in. na zakup czołgów K2 i haubic K9 z Korei Południowej, amerykańskich czołgów Abrams, zestawów przeciwlotniczych, w tym wyrzutni Patriot w ramach programu Wisła oraz wyrzutni HIMARS. Polska podpisała też umowę na zakup myśliwców piątej generacji F-35 i samolotów szkolno-bojowych FA-50.

Intensywne zakupy miały – w pewnej mierze – zastąpić uzbrojenie przekazane w ramach pomocy wojskowej Ukrainie. Ukraina otrzymała od Polski m.in. ponad 300 czołgów T-72 i PT-91, 14 czołgów Leopard 2A4, ok. 400 bojowych wozów piechoty, myśliwce MiG-29 oraz moździerze Rak i armatohaubice Krab.

Cieniem na kadencji Błaszczaka położył się incydent, gdy w grudniu 2022 roku doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjski pocisk manewrujący Ch-555, który spadł aż pod Bydgoszczą. O zdarzeniu nie poinformowano opinii publicznej, a pocisk w podbydgoskim lesie znalazła kilka miesięcy później przypadkowa osoba. Błaszczak twierdził wówczas, że ówczesny dowódca operacyjny gen. Tomasz Piotrowski „nie dopełnił instrukcyjnych obowiązków”, co stało w sprzeczności z wypowiedziami samego generała, a także ówczesnego szefa Sztabu Generalnego WP gen. Rajmunda Andrzejczaka. Obaj oficerowie podali się zresztą do dymisji tuż przed wyborami parlamentarnymi z 15 października 2023 roku, o czym „Rzeczpospolita” informowała wówczas jako pierwsza.