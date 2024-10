Sztab Generalny Wojska Polskiego uruchomił też w armii operację „Szpej”, której celem jest poprawa jakości wyposażenia indywidualnego żołnierzy. Z kolei rząd ogłosił budowę na wschodniej granicy umocnień w ramach Tarczy Wschód – ciągu fortyfikacji, ale też infrastruktury logistycznej (takich jak np. składy amunicji), kosztem 10 mld złotych.



Na początku października szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła w czasie inauguracji nowego roku akademickiego w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu mówił do zebranych na sali studentów, że „wszystko wskazuje na to, iż są tym pokoleniem, które stanie z bronią w ręku w obronie naszego państwa". - I nie zamierzam ani ja, ani myślę żaden z was, przegrać tej wojny. Wygramy ją, wrócimy i będziemy nadal budować Polskę, ale coś się musi wydarzyć. Musimy zbudować siły zbrojne przygotowane do tego typu działań - dodał. Kilka dni później gen. Kukuła wyjaśnił w rozmowie z PAP, że chodziło mu o to, by zmobilizować kandydatów na oficerów.



Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy czy – ich zdaniem - Wojsko Polskie jest przygotowane do obrony Polski przed agresją innego państwa.

Na tak zadane pytanie 27,9 proc. badanych udzieliło odpowiedzi „tak”.