Ziobro osobiście interweniował ws. śledztwa dotyczącego rosyjskiej rakiety?

Śledztwo ws. rosyjskiej rakiety prowadziła początkowo prokuratorzy wojskowi z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, ale - jak podaje Onet - po interwencji ministra sprawiedliwości - śledztwo przejęła Prokuratura Krajowa podległa Dariuszowi Barskiemu.

Ziobro szuka dowodów winy Błaszczaka?

Ziobro miał polecić śledczym, aby zbadali przede wszystkim rolę wicepremiera, ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka w sprawie rakiety.



Według źródeł Onetu minister sprawiedliwości celowo wyłączył wojsko z badania sprawy rakiety, a decyzja o odebraniu śledztwa prokuratorom wojskowym miała zapaść "niespodziewanie i nagle". Wojskowi prokuratorzy mieli w ciągu jednego dnia przekazać zebrany materiał dowodowy do Warszawy.

Minister sprawiedliwości celowo wyłączył wojsko z badania sprawy rakiety

Onet przypomina, że - według jego źródeł - to kierownictwo Ministerstwo Obrony Narodowej miało doprowadzić do wstrzymania poszukiwań obiektu powietrznego (jak się okazało - rosyjskiej rakiety Ch-55), który spadł na Polskę 17 grudnia. Wojsko miało, jak informuje Onet, sugerować ministrowi, by rozszerzyć akcję poszukiwawczą włączając do niej WOT, straż pożarną, leśników oraz policję, ale Ministerstwo Obrony miało się na to nie zgodzić. Poszukiwania - decyzją MON - miały być prowadzone "dyskretnie", aby nie wzbudzać niepokoju opinii publicznej.



Niektórzy rozmówcy Onetu w PiS twierdzą, że Ziobro odbierając śledztwo prokuratorom wojskowym, polecił szukanie dowodów przeciwko Błaszczakowi, potwierdzających, że to on ponosi odpowiedzialność za to, iż rakietę znaleziono dopiero po kilku miesiącach, a o sprawie mieli nie wiedzieć ani premier Mateusz Morawiecki, ani prezydent Andrzej Duda.