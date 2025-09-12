Rzeczpospolita
Wydarzenia
Sondaż: Zmiana lidera. Partia Szymona Hołowni weszłaby do Sejmu

Prawo i Sprawiedliwość zdobyłoby 33,5 proc. głosów, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę. Do Sejmu dostałoby się pięć ugrupowań - wynika z sondażu przeprowadzonego przez Pollster dla „Super Expressu”.

Publikacja: 12.09.2025 11:23

Prezes PiS Jarosław Kaczyński

Prezes PiS Jarosław Kaczyński

Foto: PAP/Leszek Szymański

Przemysław Malinowski

Prawo i Sprawiedliwość o 1,9 punktu proc. poprawiło swój wynik z początku września. Na partię Jarosława Kaczyńskiego obecnie zagłosowałoby 33,5 proc. wyborców. 

Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska, która zdobyła 31,9 proc. głosów. Dwa tygodnie wcześniej partia rządząca była na prowadzeniu i miała wynik wyższy o 0,7 punktu proc.

Niemal identyczny wynik, jak na początku miesiąca, odnotowała Konfederacja. Na partię głos oddałoby 12,5 proc. osób (spadek o 0,1 punktu proc.). Poparcie spadło także Lewicy, która w najnowszym sondażu ma poparcie na poziomie 6,7 proc. Oznacza to spadek o 0,6 punktu proc. 

Próg wyborczy przekroczyła Polska 2050. Partię Szymona Hołowni wskazało 5,3 proc. ankietowanych. To o 1,8 punktu proc. więcej niż na początku miesiąca. 

Wyniki wyborów parlamentarnych z 2023 roku:

Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 35,38 proc. poparcia, 194 mandaty

Koalicja Obywatelska (KO) – 30,70 proc. poparcia, 157 mandatów

Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) – 14,40 proc. poparcia, 65 mandatów

Lewica – 8,61 proc. poparcia, 26 mandatów

Konfederacja – 7,16 proc. poparcia, 18 mandatów

Sondaż: Razem poza Sejmem

Do Sejmu nie dostałaby się Partia Razem, która zdobyła 4,2 proc. głosów (spadek o 1,3 punktu proc.). Poniżej progu jest również Konfederacja Korony Polskiej, zdobywając 4,2 proc. głosów (spadek o 0,9 punktu proc.). O 0,1 punktu proc. spadło poparcie dla Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wynosi obecnie 1,4 proc.

Sondaż przeprowadzono w dniach 10–11 września 2025 roku na próbie 1020 dorosłych Polaków (metoda CAWI).

Czytaj więcej

Donald Tusk, Karol Nawrocki i Jarosław Kaczyński
Polityka
Sondaż: Tylko Karol Nawrocki z zaufaniem ponad połowy Polaków

Sondaże we wrześniu. PiS i KO walczą o prowadzenie

Z innego, przeprowadzonego w ostatnich dniach, sondażu wynika, że gdyby wybory odbyły się w najbliższy weekend wygrałaby je Koalicja Obywatelska, która uzyskała 34,52 proc. wskazań (to wzrost w porównaniu do badania z sierpnia o 1,2 punktu proc.). Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość, na które chce głosować 30,82 proc. ankietowanych (wzrost o 0,2 punktu proc.). Na podium znalazła się jeszcze Konfederacja z poparciem 16,86 proc.

Czytaj więcej

Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz
Polityka
Nowy sondaż partyjny: KO ucieka PiS. Dramat koalicjantów Donalda Tuska

Jak natomiast informuje CBOS, gdyby wybory parlamentarne odbyły się na początku września, najwięcej głosów zdobyłoby Prawo i Sprawiedliwość. Partia Jarosława Kaczyńskiego w poprzednim badaniu zrównała się z Koalicją Obywatelską, a teraz zapewniła sobie niewielką przewagę. 

