Prawo i Sprawiedliwość o 1,9 punktu proc. poprawiło swój wynik z początku września. Na partię Jarosława Kaczyńskiego obecnie zagłosowałoby 33,5 proc. wyborców.

Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska, która zdobyła 31,9 proc. głosów. Dwa tygodnie wcześniej partia rządząca była na prowadzeniu i miała wynik wyższy o 0,7 punktu proc.

Niemal identyczny wynik, jak na początku miesiąca, odnotowała Konfederacja. Na partię głos oddałoby 12,5 proc. osób (spadek o 0,1 punktu proc.). Poparcie spadło także Lewicy, która w najnowszym sondażu ma poparcie na poziomie 6,7 proc. Oznacza to spadek o 0,6 punktu proc.

Próg wyborczy przekroczyła Polska 2050. Partię Szymona Hołowni wskazało 5,3 proc. ankietowanych. To o 1,8 punktu proc. więcej niż na początku miesiąca.