Aktualizacja: 12.09.2025 12:21 Publikacja: 12.09.2025 11:23
Prezes PiS Jarosław Kaczyński
Foto: PAP/Leszek Szymański
Prawo i Sprawiedliwość o 1,9 punktu proc. poprawiło swój wynik z początku września. Na partię Jarosława Kaczyńskiego obecnie zagłosowałoby 33,5 proc. wyborców.
Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska, która zdobyła 31,9 proc. głosów. Dwa tygodnie wcześniej partia rządząca była na prowadzeniu i miała wynik wyższy o 0,7 punktu proc.
Niemal identyczny wynik, jak na początku miesiąca, odnotowała Konfederacja. Na partię głos oddałoby 12,5 proc. osób (spadek o 0,1 punktu proc.). Poparcie spadło także Lewicy, która w najnowszym sondażu ma poparcie na poziomie 6,7 proc. Oznacza to spadek o 0,6 punktu proc.
Próg wyborczy przekroczyła Polska 2050. Partię Szymona Hołowni wskazało 5,3 proc. ankietowanych. To o 1,8 punktu proc. więcej niż na początku miesiąca.
Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 35,38 proc. poparcia, 194 mandaty
Koalicja Obywatelska (KO) – 30,70 proc. poparcia, 157 mandatów
Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) – 14,40 proc. poparcia, 65 mandatów
Lewica – 8,61 proc. poparcia, 26 mandatów
Konfederacja – 7,16 proc. poparcia, 18 mandatów
Do Sejmu nie dostałaby się Partia Razem, która zdobyła 4,2 proc. głosów (spadek o 1,3 punktu proc.). Poniżej progu jest również Konfederacja Korony Polskiej, zdobywając 4,2 proc. głosów (spadek o 0,9 punktu proc.). O 0,1 punktu proc. spadło poparcie dla Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wynosi obecnie 1,4 proc.
Sondaż przeprowadzono w dniach 10–11 września 2025 roku na próbie 1020 dorosłych Polaków (metoda CAWI).
Czytaj więcej
Prezydent Karol Nawrocki jest liderem rankingu zaufania - wynika z najnowszego sondażu CBOS.
Z innego, przeprowadzonego w ostatnich dniach, sondażu wynika, że gdyby wybory odbyły się w najbliższy weekend wygrałaby je Koalicja Obywatelska, która uzyskała 34,52 proc. wskazań (to wzrost w porównaniu do badania z sierpnia o 1,2 punktu proc.). Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość, na które chce głosować 30,82 proc. ankietowanych (wzrost o 0,2 punktu proc.). Na podium znalazła się jeszcze Konfederacja z poparciem 16,86 proc.
Czytaj więcej
Ogólnopolska Grupa Badawcza opublikowała wyniki nowego sondażu preferencji partyjnych.
Jak natomiast informuje CBOS, gdyby wybory parlamentarne odbyły się na początku września, najwięcej głosów zdobyłoby Prawo i Sprawiedliwość. Partia Jarosława Kaczyńskiego w poprzednim badaniu zrównała się z Koalicją Obywatelską, a teraz zapewniła sobie niewielką przewagę.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Prawo i Sprawiedliwość o 1,9 punktu proc. poprawiło swój wynik z początku września. Na partię Jarosława Kaczyńskiego obecnie zagłosowałoby 33,5 proc. wyborców.
Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska, która zdobyła 31,9 proc. głosów. Dwa tygodnie wcześniej partia rządząca była na prowadzeniu i miała wynik wyższy o 0,7 punktu proc.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
My wiemy co się stało, my wiemy, że akcje rosyjskie to nie sa przypadki, to nie są pomyłki - mówił na konferencj...
- Dla mnie najważniejsze jest to, co prezydent Trump powiedział Karolowi Nawrockiemu. Cała reszta komunikatów mo...
Prezydent Karol Nawrocki jest liderem rankingu zaufania - wynika z najnowszego sondażu CBOS.
Prokuratura w Gliwicach wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień w związku z wycofaniem aktu oskarżen...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas