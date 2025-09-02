Z tego artykułu się dowiesz: Jakie nowe zmiany polityczne zaszły w rządzie Litwy?

Jaki wpływ na obecny skład litewskiego rządu mają Polacy?

Jakie są potencjalne źródła konfliktów między polskimi ministrami na Litwie?

Jak zmienia się polityczne zaangażowanie polskiej mniejszości na Litwie?

Jakie zagadnienia dotyczące mniejszości polskiej znalazły się w umowie koalicyjnej?

Jakie plany w odniesieniu do Polaków ma nowa premier Litwy?

Od wyborów do litewskiego Sejmu upłynął niecały rok, a w Wilnie powstaje już drugi rząd, z nowym szefem, a ściślej szefową, Ingą Ruginienė. Reprezentuje ona Partię Socjaldemokratyczną, najsilniejszą w parlamencie, podobnie jak poprzednik Gintautas Paluckas, który na początku sierpnia podał się do dymisji. Został do tego zmuszony, gdy dziennikarze nagłośnili podejrzane sprawy związane z jego działalnością biznesową i dawną pracą w wileńskim ratuszu.

Reklama Reklama

W nowym rozdaniu nieco zmienia się także skład koalicji. Nie będzie w niej centrowego Związku Demokratów „W imię Litwy”. Pojawi się natomiast AWPL oraz tworzący z nią frakcję w Sejmie populistyczny Związek Chłopów i Zielonych.

Rita Tamašunienė będzie ministrem sprawiedliwości Litwy – potwierdza „Rzeczpospolitej” szef jej partii AWPL Waldemar Tomaszewski

Dzięki temu Akcja Wyborcza Polaków na Litwie obsadzi stanowisko szefa jednego z 14 resortów. Będzie to ministerstwo sprawiedliwości, na którego czele stanie posłanka Rita Tamašunienė.