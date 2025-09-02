Aktualizacja: 02.09.2025 17:38 Publikacja: 02.09.2025 17:02
Rita Tamašunienė będzie ministrem sprawiedliwości Litwy – potwierdza „Rzeczpospolitej” szef jej partii AWPL Waldemar Tomaszewski
Foto: PAP/Valdemar Doveiko
Od wyborów do litewskiego Sejmu upłynął niecały rok, a w Wilnie powstaje już drugi rząd, z nowym szefem, a ściślej szefową, Ingą Ruginienė. Reprezentuje ona Partię Socjaldemokratyczną, najsilniejszą w parlamencie, podobnie jak poprzednik Gintautas Paluckas, który na początku sierpnia podał się do dymisji. Został do tego zmuszony, gdy dziennikarze nagłośnili podejrzane sprawy związane z jego działalnością biznesową i dawną pracą w wileńskim ratuszu.
Czytaj więcej
Inga Ruginienė, dotychczas minister pracy, stanie na czele litewskiego rządu. Swoją kandydaturę w...
W nowym rozdaniu nieco zmienia się także skład koalicji. Nie będzie w niej centrowego Związku Demokratów „W imię Litwy”. Pojawi się natomiast AWPL oraz tworzący z nią frakcję w Sejmie populistyczny Związek Chłopów i Zielonych.
Dzięki temu Akcja Wyborcza Polaków na Litwie obsadzi stanowisko szefa jednego z 14 resortów. Będzie to ministerstwo sprawiedliwości, na którego czele stanie posłanka Rita Tamašunienė.
Potwierdził to „Rzeczpospolitej” szef AWPL Waldemar Tomaszewski. Jak powiedział, sprawa jest już uzgodniona z partnerami nowej koalicji, a z akceptacją ze strony prezydenta Gitanasa Nausėdy nie będzie problemu.
Tamašunienė była w latach 2019-2020 roku szefową MSW. – I miała wtedy bardzo dobre oceny – podkreśla Tomaszewski.
W nowym rządzie stanowisko ministra spraw wewnętrznych zachowa zapewne Władysław Kondratowicz, który jest teraz w Partii Socjaldemokratycznej. Ale zaczynał karierę w AWPL, która przez lata była nazywana „polską” partią. Na nią głosowała spora część mniejszości polskiej (6,5 proc. mieszkańców Litwy) i z nią związana była większość Polaków, którzy uczestniczyli w polityce na poziomie samorządów i całego państwa.
Czytaj więcej
Jak teraz odbijemy swoją stolicę? – grzmi znany publicysta. A w rządzie słychać obawy o bezpiecze...
W ostatnich latach część środowiska polskiego, niezadowolona z dominacji zachowawczej i niestroniącej od flirtów z Rosjanami AWPL, stawia na partie ogólnolitewskie: liberalną Partię Wolności (do niej należy Ewelina Dobrowolska, która była ministrem sprawiedliwości w poprzedniej kadencji) i – przede wszystkim – Partię Socjaldemokratyczną.
Wiceszefem socjaldemokratów jest nieformalny przywódca Polaków z obozu anty-AWPL Robert Duchniewicz, mer podstołecznego rejonu wileńskiego. Duchniewicz był jednym z kandydatów na premiera po dymisji Paluckasa. Ale w ostatniej chwili zrezygnował i poparł Ingę Ruginienė.
Jak mówił „Rzeczpospolitej”, „w niedalekiej przyszłości” może jeszcze powalczyć o stanowisko szefa litewskiego rządu. – Nie wykluczam tego i widzę, że jestem przygotowany – podkreślił Duchniewicz, który zasłużył się partii prowadząc jej zwycięską kampanię wyborczą w 2024 roku.
– Można się spodziewać polskiego konfliktu w rządzie Litwy między szefową resortu sprawiedliwości z AWPL i socjaldemokratycznym szefem MSW, którego AWPL uważa za zdrajcę. AWPL i Partia Socjaldemokratyczna ostro walczą o polski elektorat – mówi mi anonimowo znany Polak z Wilna. Konflikt może dotyczyć tego, kto ma brać udział w spotkaniach unijnych ministrów. Tak się składa, że w UE jest jedna Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, czyli łączy kompetencje resortów Rity Tamašunienė i Władysława Kondratowicza.
W rządach Litwy było już kilku Polaków na stanowiskach ministrów, ale niektóre sprawy ważne dla mniejszości nadal są nierozwiązane, w tym dotyczące szkolnictwa mniejszości czy pisowni w dokumentach nazwisk z uwzględnieniem wszystkich polskich znaków diakrytycznych. Pewnie i tym razem niełatwo będzie je załatwić.
Czytaj więcej
W wyborach prezydenckich na Litwie sukces prezydenta Gitanasa Nausėdy w starciu z premier Ingridą...
Jak podkreśla szef AWPL Waldemar Tomaszewski, kilka takich spraw znalazło się w umowie koalicyjnej. Chodzi o ulgowe traktowanie w szkołach dla mniejszości narodowych liczby uczniów, koniecznej do utworzenia klas. A także o rekompensaty za utraconą ziemię, zwłaszcza w Wilnie.
AWPL będzie miała także wiceministra, jeszcze nie wiadomo, w jakim resorcie. Oraz szefa komitetu parlamentarnego (odpowiednik komisji w polskim Sejmie) ds. samorządności.
Umowa koalicyjna została podpisana 25 sierpnia, dzień później Sejm zatwierdził kandydaturę Ingi Ruginienė, dotychczasowej minister pracy, na premiera. Ruginienė podkreśliła w wystąpieniu przed parlamentem znaczenie stosunków z Polską. Pierwszą wizytę zagraniczną w roli szefowej rządu ma zamiar złożyć na Ukrainie i w Polsce. –Nie zapominajmy, że na Litwie mamy polską społeczność i musimy na nią również zwrócić uwagę – mówiła.
Kiedy zacznie działalność nowy rząd? Najprawdopodobniej za mniej więcej dwa tygodnie. Wcześniej, 10 września, na pierwszym powakacyjnym posiedzeniu Sejmowi ma być przedstawiony jego program.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita
Wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Białym Domu wzbudza największe emocje i oczekiwania wśród imigrantów z Po...
Prezydent USA może szybko przekonać Aleksandra Łukaszenkę do uwolnienia dziennikarza i jednego z liderów mniejsz...
Przywódca Chin Xi Jinping chce udowodnić, że jest anty-Trumpem, wokół którego tworzy się nowy, bardziej sprawied...
Australia zawarła umowę z Nauru, umożliwiającą przesłanie na terytorium tego maleńkiego państewka na Pacyfiku se...
Amerykańskie media uzyskały dostęp do dokumentu, który przedstawia szczegóły projektu dotyczącego odbudowy Stref...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas