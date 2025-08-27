Aktualizacja: 27.08.2025 13:26 Publikacja: 27.08.2025 05:18
Monika Pawłowska w Sejmie
Foto: PAP/Radek Pietruszka
„Chcesz nauczyć się bronić? Chcesz być bezpieczna? Zapisz się na zajęcia! Bezpłatnie poznaj techniki samoobrony, naucz się udzielać pierwszej pomocy, uwierz w siebie i swoje możliwości” – billboardy z takim właśnie hasłem zawisły latem 2023 roku w województwie lubelskim.
Oprócz hasła zachęcającego do udziału w szkoleniach, było na nich coś jeszcze: duże zdjęcia „ambasadorek projektu” – posłanki Moniki Pawłowskiej, znanej z głośnego transferu z Lewicy do PiS, oraz ówczesnej radnej wojewódzkiej, a dziś posłanki PiS Magdaleny Filipek-Sobczak. A tak się złożyło, że działo się to tuż przed wyborami w 2023 roku, w których obie kandydowały z list PiS do Sejmu.
Kampanię zorganizowało Stowarzyszenie Bezpieczna Lubelszczyzna, które dostało na ten cel 3,38 mln zł z rezerwy budżetowej, która teoretycznie powinna być używana w sytuacjach nagłych, jak klęski żywiołowe. W maju 2023 roku decyzję o przyznaniu środków podjął premier Mateusz Morawiecki.
Ówczesna opozycja szybko zaczęła mówić, że jest to w istocie nielegalnie finansowana kampania wyborcza, a po zmianie władzy Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała, że wezwała stowarzyszenie do zwrotu dotacji i zleciła kontrolę realizacji tego zadania. Do wyników kontroli dotarła „Rzeczpospolita”. Okazuje się, że za problematyczne uznano nie tylko wybór ambasadorek projektu.
„Stowarzyszenie wydatkowało w sposób nieprawidłowy łącznie 3,297 mln zł, tj. blisko 98 proc. otrzymanej dotacji 3,380 mln zł” – grzmią kontrolerzy w jednym z pierwszych zdań raportu. Jak przypominają, głównym celem zadania było przeszkolenie 1440 kobiet i zrealizowanie 1728 godzin szkoleń w zakresie m.in. pomocy przedmedycznej, strzelania i samoobrony. Czy do tego rzeczywiście doszło? Zdaniem KPRM – nie wiadomo. „Kontrolowany nie sporządził list obecności uczestniczek zajęć, do czego zobowiązał się w ofercie. Zatem za kwotę wydatkowaną niezgodnie z umową dotacji należy uznać 2,4 mln zł”.
fragment opracowania, autorstwa KPRM
Na tym nie koniec zastrzeżeń. „Kontrolowany nie przedstawił także dowodów potwierdzających osiągnięcie rezultatu w postaci udziału 500 osób (na żywo oraz online) w Konferencji Lubelski Lider Bezpieczeństwa. Stowarzyszenie na przygotowanie i realizację wydarzenia wydatkowało łącznie 180 tys. zł” – dodaje KPRM.
Odnośnie do przebiegu konferencji KPRM ma też inne zastrzeżenia. Twierdzi, że zamówiono posiłki na przerwę kawową oraz obiad dla większej liczby osób, niż mogła pomieścić sala konferencyjna. Zdaniem kontrolerów dodatkowo m.in. nie udokumentowano liczby przepracowanych godzin przez instruktorów, wadliwie zawarto umowy zlecenia z pracownikiem biurowym oraz pracownikiem promocji.
Podobnych, drobnych zarzutów jest wiele więcej. Dochodzą do tego jednak dużo poważniejsze, natury personalno-politycznej.
Pierwszy z nich dotyczy wspomnianego wyboru ambasadorek projektu. „Lokalizacja billboardów z wizerunkami wskazanych pań w znacznej mierze pokrywała się z ich okręgami wyborczymi i swoją strukturą przypominały plakaty wyborcze, tj. znajdował się na nich duży wizerunek danej osoby oraz wskazanie jej imienia i nazwiska (czcionka nieproporcjonalnie duża w stosunku do innych napisów)” – pisze KPRM. Jak wynika z ustaleń, billboardy to nie wszystko, bo „podobnie wizerunki pań pojawiały się w innych materiałach promocyjnych, np. banerach, reklamach w gazetach itp.”.
To nie koniec kontrowersji wokół ambasadorek. Jak ustaliła KPRM, organizację Konferencji Lubelski Lider Bezpieczeństwa zlecono firmie, której właścicielem jest były pracownik biura poselskiego Moniki Pawłowskiej. Miała otrzymać na ten cel 130 tys. zł.
Na tym związki personalne się nie kończą. Zdaniem KPRM, w celu realizacji zamówienia powstała cała sieć powiązanych ze sobą podmiotów gospodarczych. „Prawie wszystkie czynności w zakresie realizacji zadania stowarzyszenie zleciło podmiotom powiązanym personalnie/lokalowo z kontrolowanym” – twierdzi KPRM.
fragment opracowania KPRM
Jak wyliczają kontrolerzy, były pracownik biura poselskiego Pawłowskiej jest również prezesem innej firmy, która otrzymała od stowarzyszenia część zleceń za 268,4 tys. zł. Jak dodają, w spółce tej swoje udziały posiadali lub posiadają: były prezes stowarzyszenia oraz były wiceprezes. Jeden z nich równolegle jest prezesem towarzystwa, które – jak wynika z raportu KPRM – otrzymało zlecenia na szkolenia strzeleckie dla kobiet za łącznie 1,55 mln zł. W dodatku wspomniana firma byłego pracownika Pawłowskiej miała być, obok wiceprezesa Stowarzyszenia Bezpieczna Lubelszczyzna, koordynatorem projektu, zgarniając za to 54 tys. zł. „Nie przedłożono dowodów potwierdzających faktyczne czynności realizowane przez koordynatorów” – piszą kontrolerzy. W sumie wszystkie zlecenia dla firmy byłego pracownika Pawłowskiej opiewają na 448,2 tys. zł.
Na tym nie koniec powiązań. Jak pisze KPRM, Bezpieczna Lubelszczyzna zawarła umowę na zajęcia teoretyczne i praktyczne z firmą, która ma siedzibę w tym samym budynku, co stowarzyszenie. „Firma rozpoczęła działalność 2 czerwca 2023 roku, to jest trzy dni przed rozpoczęciem zadania” – piszą kontrolerzy. Stowarzyszenie miało nawet podnająć biuro od powiązanej z nim firmy.
Co na to Stowarzyszenia Bezpieczna Lubelszczyzna? Czuje się pokrzywdzone działaniami KPRM. „Wszystkie dotacje uzyskane przez nasze stowarzyszenie były spożytkowane zgodnie z wytycznymi oraz projektem i transparentnie rozliczone. Obecnie sytuacja jest na etapie przedsądowym, będziemy bronić stowarzyszenia, jak i naszego dobrego imienia, ponieważ czujemy się w tej sprawie pokrzywdzeni oraz mamy domniemanie, iż cała sprawa ma podłoże polityczne, a wnioski wysnute przeciwko nam nie są poparte dowodami. Czujemy się ofiarami konfliktu politycznego, który dotyka nas jako stowarzyszenie, które działa od wielu lat na korzyść ludzi z regionu lubelskiego” – napisało nam.
Z kolei Monika Pawłowska mówi „Rzeczpospolitej”, że była jedną z wielu osób promujących projekt, jednak, podobnie jak inni ambasadorzy, nie miała żadnego wpływu na jego przebieg, wybór podwykonawców czy sposób realizacji tego zadania. – Zakres naszych obowiązków obejmował podpisane umowy i listy intencyjne – zaznacza.
posłanka PiS Monika Pawłowska
Jej zdaniem projekt był niezwykle ważnym i potrzebnym wydarzeniem. – W dzisiejszych czasach, szaleńczej polityki migracyjnej rządu Donalda Tuska, przyjmowania bez opamiętania uchodźców podrzucanych nam przez Niemców, promowania i wdrażania paktu migracyjnego zagrażającego naszemu bezpieczeństwu i presji migracyjnej ze strony granicy białoruskiej, cieszę się, że ponad 1,4 tys. przeszkolonych kobiet będzie wiedziało, jak się bronić przed niebezpieczeństwem – dodaje.
Jak ustaliśmy, Kancelarii Premiera nie udało się uzyskać zwrotu dotacji od Stowarzyszenia Bezpieczna Lubelszczyzna.
