Rządzący zrewolucjonizują wybory do Sejmu? Propozycje zmian w Kodeksie wyborczym

Był pomysł, by Polska została podzielona na 100 okręgów wyborczych do Sejmu Fotorzepa, Jakub Czermiński

Są i inne pomysły, które pojawiają się w przestrzeni publicznej. Np. kilka tygodni temu minister infrastruktury Dariusz Klimczak ujawnił, że PSL zaproponuje koalicjantom zmianę ordynacji do Sejmu, samorządowej i do PE – m.in. jeśli chodzi o wielkość okręgów. – Nie może być tak, że są okręgi do Sejmu siedmiomandatowe i dwudziestomandatowe. To wpływa na możliwość wyboru i możliwość dostania się przez określonego kandydata do Sejmu – mówił Klimczak w połowie maja na antenie Polsat News.

Swoje pomysły ma też Polska 2050. Szymon Hołownia od dłuższego czasu postuluje, by wiek wyborczy został obniżony do 16. roku życia. Pod koniec listopada ubiegłego roku Hołownia w trakcie spotkania z uczniami w V LO w Krakowie zadeklarował taką właśnie propozycję, która pojawiała się już w trakcie kampanii. – Społeczeństwo się starzeje. To oznacza, że z każdymi kolejnymi wyborami odsetek starszych wyborców jest większy, a nie mniejszy – mówił i zapowiedział propozycję zmiany konstytucji w tej sprawie.

Czytaj więcej Polityka Partia Kaczyńskiego rozważa wyborczą rewolucję Zwiększenie liczby komisji wyborczych to najnowszy pomysł, który jest analizowany przez partię Jarosława Kaczyńskiego.

Kwestia zmiany ordynacji wyborczej wróci w 2025 r.?

W trakcie kadencji PiS – od 2015 roku – wielokrotnie pojawiały się propozycje zmian w ordynacji. Najbardziej daleko idący był pomysł, by Polska została podzielona na 100 okręgów wyborczych do Sejmu. Ostatecznie PiS na wprowadzenia takiego pomysłu się nie zdecydowało, również ze względu na sygnały z Pałacu Prezydenckiego dotyczące możliwości weta. Prezydent Duda wcześniej zawetował ustawę zmieniającą właśnie ordynację do Parlamentu Europejskiego.

To wszystko sprawia, że być może pomysły na głębsze zmiany ordynacji wrócą dopiero po potencjalnej zmianie władzy w 2025 roku w Pałacu Prezydenckim. A to jeszcze podwyższa stawkę tych przyszłorocznych wyborów.