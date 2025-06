Pod koniec maja premier Donald Tusk potwierdził planowaną rekonstrukcję rządu po wyborach prezydenckich. Zgodnie z informacjami „Rzeczpospolitej” likwidacji lub połączeniu ma ulec nawet do ośmiu obecnych ministerstw. Kiedy nastąpią zmiany? Najpewniej w sierpniu – już po zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego.

Do zapowiadanej przez premiera rekonstrukcji rządu odniosła się w rozmowie z TVN24 ministra zdrowia Izabela Leszczyna.

Izabela Leszczyna: Gdyby Donald Tusk zamierzał mnie odwołać, dałby mi jakiś sygnał

Izabela Leszczyna zapytana została między innymi, czy obawia się utraty stanowiska. - Nie jestem spakowana, nie obawiam się rozmowy z premierem – powiedziała. - Nigdy moja rozmowa z premierem nie była przykra – dodała w rozmowie z TVN24.

Ministra zaznaczyła także, iż „nie obawia się”, że dotknie ją rekonstrukcja. Podkreśliła także, że „rozmawia dosyć często z premierem” oraz że „sądzi, że gdyby zamierzał ją odwołać, to by jej dał jakiś sygnał”. - Nie słyszę takich sygnałów i stąd mówię, że się nie spodziewam - powiedziała, jednocześnie zaznaczając, że „każdy minister absolutnie jest do dyspozycji pana premiera”. - On rządzi - stwierdziła.