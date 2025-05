Zdaniem eurodeputowanego, zwycięstwo Trzaskowskiego będzie równoznaczne z „domykaniem systemu” w Polsce. - Jeśli Trzaskowski zostanie prezydentem, to im już puszczą wszystkie hamulce - powiedział Jaki. - Warto iść na wybory, bo jeżeli nie, to pakt migracyjny wjedzie na pełnej - dokładnie to, co się stało w Rumunii - przekonywał.

Patryk Jaki był też w Polsat News pytany o słowa byłego prezesa TVP Jacka Kurskiego, który w rozmowie z dziennikarzami stwierdził, że wróci do Telewizji Polskiej. „Po moim trupie...” - skomentował te słowa w serwisie X Karol Nawrocki. Jaki powiedział, że deklaracja Kurskiego „to był żart”, który Nawrocki „szybko przeciął”. - Widziałem, że Jacek Kurski polubił ten wpis – zaznaczył.