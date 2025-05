Wiele komentarzy wywołał moment w trakcie debaty, gdy Karol Nawrocki zażył coś, co – jak mówił potem było gumą, tzw. snusem lub woreczkiem nikotynowym. Zażycie nieznanej substancji w czasie debaty, co uwieczniły kamery, wywołały ze strony obozu Rafała Trzaskowskiego pytania o to, czy Nawrocki nie zażywa substancji zakazanych. Nawrocki w odpowiedzi wezwał Trzaskowskiego i członków jego sztabu do przeprowadzenia testów na obecność zakazanych substancji w organizmie. Ostatecznie testy takie przeprowadził jedynie Nawrocki.

Sondaż: 36 proc. osób powyżej 50. roku życia uważa, że debatę wygrał Rafał Trzaskowski

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy kto, ich zdaniem, wygrał debatę prezydencką.

29,9 proc. wskazało Rafała Trzaskowskiego.

Według 21,7 proc. badanych debatę wygrał Karol Nawrocki.

Według 20,2 proc. ankietowanych żaden z respondentów nie może uznać się za zwycięzcę.