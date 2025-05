Szerzej do sprawy odniósł się w przedwyborczym wywiadzie w Kanale Zero. – To było zlecenie – oświadczył. Wyjaśnił, że za pomocą oskarżeń o mobbing chciano go wyeliminować z życia publicznego, bo „był sekretarzem w zarządzie Bezpartyjnych Samorządowców”, a brudną kampanię prowadzono też wobec innego lidera tej organizacji, prezydenta Lubina Roberta Raczyńskiego.

Problem w tym, że część nieprawidłowości w biurze rzecznika potwierdziła w 2023 roku Państwowa Inspekcja Pracy. Stwierdziła naruszanie przepisów o czasie pracy, wypłacanie wynagrodzeń z opóźnieniem lub w niepełnej wysokości oraz nieudzielanie przysługującego urlopu.

10 to liczba wyborów, od samorządowych po prezydenckie, w których swoich sił próbował już Marek Woch. W żadnych nie zdobyl mandatu.

Co dalej będzie się działo z dochodzeniem prokuratury? Jak informuje nas prokurator Skiba, „postępowanie pozostaje zawieszone z uwagi na konieczność uzyskania analizy dokumentacji, wytworzonej w związku z kontrolą w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem raportu Państwowej Inspekcji Pracy”. „Po uzyskaniu analizy podjęta zostanie decyzja co do dalszego biegu postępowania” – dodaje.

Woch pracę w urzędzie rzecznika przedsiębiorców zakończył w ubiegłym roku.