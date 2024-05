To nie pierwszy raz, gdy startuje w wyborach od czasu, gdy objął funkcję zastępcy rzecznika. W kwietniu starał się bezskutecznie o wybór do Sejmiku Województwa Lubelskiego, a w październiku ubiegłego roku – do Sejmu z Lublina.

Czy to jest legalne? Szymon Osowski z Sieć Obywatelska Watchdog Polska, organizacji zabiegającej o przejrzystość życia publicznego, twierdzi, że nie. – W przepisach literalnie nie napisano, że zastępca rzecznika nie może startować w wyborach, jednak nie wszystko jesteśmy w stanie uregulować. Jeśli ktoś otwarcie wspiera partię polityczną, nie można powiedzieć o nim, że jest bezstronny. To oszukiwanie wyborców – komentuje.

Przed rokiem Marek Woch dał się poznać opinii publicznej jako przełożony stosujący mobbing

Na starcie w wyborach nie kończą się jednak kontrowersje wokół Wocha. W styczniu 2023 roku „Dziennik Gazeta Prawna” zarzucił mu, że stosuje mobbing wobec podwładnych w biurze rzecznika. „Jesteś poje..na”, „czy wy macie mózg?”, „kilku przygłupów już stąd odeszło” – tak miał zwracać się do pracowników, których relacje zebrała gazeta.

Czytaj więcej Polityka Rząd wyda niemal milion złotych na prezenty z okazji prezydencji Trwa konkurs na upominki, które będziemy wręczać podczas naszej prezydencji. Wybór podarku z podobnej okazji w 2011 roku skończył się wpadką.

Informacje te potwierdziło kilkoro byłych pracowników urzędu w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, a duży tekst na ten temat opublikował też portal radia TOK FM. Jego zdaniem rzecznik MŚP Adam Abramowicz od lat wie, że pracownicy jego urzędu oskarżają jego zastępcę o zastraszanie, nękanie, naruszanie nietykalności cielesnej i mobbing, a mimo to nie podjął żadnych działań. Naruszanie prawa pracowników stwierdziła później u rzecznika Państwowa Inspekcja Pracy.

Czy Marek Woch na pewno reprezentowałby dobrze wyborców w europarlamencie? – Dziękuję i do widzenia – powiedział nam i się rozłączył, zanim zdążyliśmy zadać pierwsze pytanie.