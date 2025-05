Tusk w TVP Info: Mamy do zrobienia wielką rzecz. Dajcie nam dokończyć to, co zaczęliśmy

„To jest moment ostatecznej gry”

Komentując wyniki I tury wyborów i nadchodzącą II turę, która ma się odbyć 1 lipca, Tusk powiedział, że „Rafał Trzaskowski wygrał I turę wyborów i zrobi wszystko, żeby wygrać II turę„. - Wybory prezydenckie to inne zawody niż wybory parlamentarne i będziemy grali twardo – zadeklarował. - To jest moment ostatecznej gry, więc jestem bardzo zdeterminowany, bo wiem jak wysoka jest stawka – stwierdził.

Ocenił, że finał wyborów będzie niezwykle zacięty. - Rafał Trzaskowski wygrał I turę. Musi zrobić wszystko i zrobi wszystko, żeby powtórzyć ten wynik w II turze i wiemy, że to nie jest łatwe zadanie. Wybory prezydenckie to są inne zawody niż wybory parlamentarne, ale trzeba grać twardo. Trzeba wierzyć nie tylko we własne siły, ale we własne racje - powiedział szef rządu.

Donald Tusk o rekonstrukcji rządu

Pytany o rekonstrukcję rządu premier odpowiedział, że „nie wszyscy mają obecnie powody do radości", ale by przeprowadzić rekonstrukcję, najpierw musi uspokoić się atmosfera po wyborach. - W czerwcu na spokojnie wrócę do rozmów z partnerami koalicyjnymi, żeby ten rząd był mniej liczebny, ale w dobrych proporcjach – powiedział