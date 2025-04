„Tak” odpowiedziało 39,5 proc. badanych.

Odpowiedzi „nie” udzieliło 45,6 proc. respondentów.

14,9 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

- Szans na wygraną Nawrockiego nie dostrzega częściej niż co druga osoba zarabiająca od 5001 zł do 7000 zł netto (54 proc.) i jedna na dwie osoby z wyższym wykształceniem (51 proc.). Częściej niż pozostali w możliwość wygranej Karola Nawrockiego wątpią osoby z miast o wielkości 200 tys. – 499 tys. mieszkańców (56 proc.) - komentuje wyniki badania Dorota Cywińska, senior project manager w SW Research. Z zwycięstwo Nawrockiego wierzy 47,9 proc. respondentów w wieku 25-34 lata i 43,9 proc. mieszkańców miast do 20 tys. mieszkańców.