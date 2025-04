Spadek poparcia odnotowała także Nowa Lewica – z 5,72 proc. do 5,02 proc., co oznacza różnicę wynoszącą 0,7 punktu procentowego. Ugrupowanie Roberta Biedronia i Włodzimierza Czarzastego minimalnie przekracza próg wyborczy dla partii (5 proc.).



Sondaż: Poparcie dla Partii Razem podwoiło się

Największy wzrost, proporcjonalnie do wcześniejszego wyniku, odnotowała Partia Razem. W poprzednim badaniu uzyskała 1,65 proc., natomiast w najnowszym – 3,48 proc., co oznacza wzrost aż o 1,83 punktu procentowego. Mimo że ugrupowanie to nadal nie przekracza progu wyborczego, to zmiana ta stanowi największy skok wśród analizowanych wyników. Ponadto Razem osiągnęła próg poparcia (3 proc.), który gwarantowałby jej subwencję z budżetu.



Poparcie dla innych ugrupowań pozostało na niskim poziomie. W marcu 1,37 proc. respondentów zadeklarowało chęć oddania głosu na „inną partię”, natomiast w najnowszym badaniu – 1,25 proc.



Instytut Badań Pollster przeprowadził badanie dla „Super Expressu w dniach 31 marca – 1 kwietnia na próbie 1007 dorosłych Polaków.