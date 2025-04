Ja nie mam tego deficytu (spotkań z dziennikarzami – red.), więc nie planuję takiej dwugodzinnej konferencji i każdego dnia będę konsekwentnie odpowiadał na pytania wszystkich redakcji Karol Nawrocki, prezes IPN, kandydat na prezydenta z poparciem PiS

Karol Nawrocki pytany o dwugodzinną konferencję prasową Rafała Trzaskowskiego: Dla mnie to codzienność

Odpowiadając na pytanie, prezes IPN stwierdził, że „Rafał Trzaskowski robi z siebie bohatera, że przygotował dwugodzinną konferencję prasową”.

– Dla mnie nie jest to wyzwanie, a raczej tryb codzienności, że odpowiadam na pytania państwa niemal każdego dnia – podkreślił.

– Nie jest dla mnie wzorem Rafał Trzaskowski, raczej jestem jego zaprzeczeniem. To, co robi Rafał Trzaskowski, nie imponuje mi też w żadnym sensie. A szczególnie ta dwugodzinna konferencja prasowa Trzaskowskiego nie inspiruje mnie do działania. Ja nie mam deficytu spotkań z dziennikarzami. Mówimy o kandydacie, który ucieka od konferencji prasowych, którego sztab wyprasza dziennikarzy ze swoich konferencji prasowych, a potem staje Rafał Trzaskowski i mówi: dałem wam dwie godziny ze swojego życia jako kandydata na urząd prezydenta. A pozostali kandydaci mówią: to jest nasze codzienne życie – przekonywał Nawrocki.

– Ja nie mam tego deficytu (spotkań z dziennikarzami – red.), więc nie planuję takiej dwugodzinnej konferencji i każdego dnia będę konsekwentnie odpowiadał na pytania wszystkich redakcji – podsumował kandydat na prezydenta.

– Pozdrowienia dla pana redakcji. Bardzo proszę powiedzieć, że uczestniczył pan w konferencji prasowej – zakończył odpowiedź Nawrocki.