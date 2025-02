- To jest 60 proc. więcej niż w 2023 roku i dwa i pół raza więcej niż w 2022 roku. To najlepiej pokazuje, jak bardzo zainwestowaliśmy w bezpieczeństwo – mówił też Kosiniak-Kamysz.



Minister obrony wymienił następnie operację Bezpieczne Podlasie (ochronę przez wojsko wschodniej granicy Polski), misję NATO na Bałtyku Brytyjska Warta, ustanowienie misji NATO do „ochrony transferu pomocy dla Ukrainy”, budowie Tarczy Wschód i modernizacji przemysłu zbrojeniowego oraz ustawie o finansowaniu działań zmierzających do zwiększenia zdolności produkcji amunicji. Kosiniak-Kamysz mówił też o podpisaniu ze Słowacją umowy o podnoszeniu zdolności w zakresie produkcji amunicji oraz o odbudowie obrony cywilnej i zagwarantowaniu jej finansowania na poziomie 0,3 proc. PKB.



- Pan prezydent często dziękował za to, co robimy, również za kontrakty które podpisujemy. Jeden z najważniejszych to zakup 96 (śmigłowców) Apache – podkreślił Kosiniak-Kamysz.



- Trzeba mieć dużo niechęci do Polski, zazdrości i zawiści w sobie, aby mówić takie rzeczy – ocenił wpis Błaszczaka wicepremier. - Kontynuujemy to co dobre, naprawiamy to co źle - dodał o działaniach obecnej koalicji rządzącej w zakresie obronności.

Władysław Kosiniak-Kamysz o PiS: Nie mogą przeżyć, że polska armia się powiększyła

Mówiąc o Błaszczaku wicepremier stwierdził, że „emocje polityczne” biorą „u nich (w PiS – red.) górę nad zdrowym rozsądkiem". - To źle, gdy w sprawach fundamentalnych ważniejszy jest cel polityczny, lub osobista zawiść, zazdrość, nienawiść - dodał.