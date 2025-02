Andrzej Duda po debacie w RBN. Zwrócił się do rządu z prośbą o wycofanie się z pewnego pomysłu

Andrzej Duda: Wizyta w Waszyngtonie „jednym z tematów”

Prezydent poinformował, że to właśnie wizyta w Waszyngtonie była jednym z tematów rozmów podczas RBN. - Zrelacjonowałem uczestnikom Rady Bezpieczeństwa Narodowego moje spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem, konkluzje z tego spotkania, także moje przemyślenia w kontekście rozmów, które wcześniej prowadziłem z panem Hegsethem i generałem Kellogiem - mówił Duda. - Zostałem wysłuchany, wszyscy uczestnicy reprezentujący kluby parlamentarne, a także przedstawiciele rządu zabrali głos w dyskusji - dodał.

- Cieszę się, że wszyscy podzielają moje zdanie, że ponad wszelkimi podziałami politycznymi powinna być sprawa bezpieczeństwa zawsze stawiana – mówił prezydent, dodając, że „zwrócił się do pana premiera i do rządu z apelem, żeby wycofać się wprowadzania takiego rozwiązania prawnego, które umożliwia eliminowanie przedstawicieli prezydenta z debat w komitetach rady ministrów. Pomimo naszych protestów takie rozwiązanie jest proponowane – powiedział prezydent, argumentując, że ”to rozwiązanie zaprzecza idei dobrego współdziałania, dobrej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa", ponieważ ”powinniśmy to czynić nie tylko w ramach Rady Bezpieczeństwa Narodowego, ale również powinniśmy to czynić na co dzień, a to wymaga możliwości dyskutowania”.

Andrzej Duda: Za kilka miesięcy kończę definitywnie swoją prezydencką służbę

- Mam nadzieję, że pan premier tę kwestię jeszcze raz przeanalizuje i rząd się z tych propozycji wycofa. Nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o moją sytuację jako prezydenta Rzeczypospolitej dzisiaj, wszyscy państwo wiecie znakomicie, że za kilka miesięcy kończę definitywnie swoją prezydencką służbę. Nie mówię o tym, że przechodzę na emeryturę, ale na pewno dłużej urzędu prezydenta pełnił nie będę. Mam nadzieję, że mój następca przyjdzie tutaj w normalnym trybie mój następca, wybrany w najbliższych wyborach prezydenckich i właśnie chciałbym, żeby tenże następca nie spotkał się z przepisami, które będą jego przedstawicielom utrudniały, uniemożliwiały czy umożliwiały wykluczenie jego przedstawicieli z posiedzeń komitetu Rady Ministrów – wyjaśnił prezydent. - W moim przekonaniu nie służy to ani realizacji konstytucyjnej zasady współdziałania, ani nie służy bezpieczeństwu i dobremu funkcjonowaniu Rzeczypospolitej w tych trudnych czasach – mówił prezydent.

- Odbyliśmy dzisiaj debatę, która w swojej przeważającej części była bardzo konstruktywna. Padło wiele ciekawych wątków i mam nadzieję, że wszyscy uczestnicy wyszli w poczuciu czasu pożytecznie spędzonego czasu. Odpowiedziałem na bardzo wiele pytań, zadawanych przez uczestników Rady Bezpieczeństwa Narodowego, podobnie zresztą jak przedstawiciele rządu odpowiadali na pytania uczestników – relacjonował prezydent Andrzej Duda, dodając, że należy się spodziewać kolejnych posiedzeń Rady Bezpieczeństwa Narodowego.