Czy jednak nominacja dla Rose'a nie jest zapowiedzią tego, że rząd Tuska będzie miał pod górkę z administracją Donalda Trumpa?

- Polityka jest polityką. Nie chcę powiedzieć, że Donald Trump prowadzi ją w sposób specyficzny czy transakcyjny, ale dla niego Polska musi być ważna, jeśli chce skutecznie współpracować z UE. Polska jest krajem, który jest w pierwszej linii wydatków na zbrojenia, tak bardzo pożądanych przez administrację Donalda Trumpa. Jest krajem historycznie, emocjonalnie bardzo związanym z USA. Jeśli (Trump) ma budować skuteczne relacje z UE, to właśnie przez dobre, czy bardzo dobre relacje z Polską. Wierzę, że nastąpi nowy początek w tych relacjach – stwierdził były lider PO.



Grzegorz Schetyna o zarzutach dotyczących „zamachu stanu”: Wściekły okrzyk strachu

Schetyna odniósł się też o zawiadomieniu ws. podejrzenia zamachu stanu, jakiego ma dokonywać obecna władza, które prezes TK, Bogdan Święczkowski, złożył na ręce zastępcy prokuratora generalnego. Czy jest to zapowiedź zarzutów, jakie usłyszą obecnie rządzący jeśli PiS wróci do władzy?



- Czy to jest zapowiedź tego, co może się zdarzyć? Jak dla mnie to jest odpowiedź na to, co się dzieje. Przychodzi czas rozliczeń, formułowane są akty oskarżenia, sprawy będą trafiały do sądów i będą tam procedowane, dlatego jest taki wściekły okrzyk strachu przed tą najbliższą przyszłością. Ważne jest, że państwo musi bronić swoich instytucji i musi skutecznie pokazać, że jeśli ktoś łamał prawo, to musi za to odpowiedzieć - wyjaśnił senator KO.



Schetyna odniósł się też do swoich słów, że wybory prezydenckie mogą pozwolić obecnie rządzącym „domknąć system”. - Chodzi o legislację, o system funkcjonowania państwa, który dziś nie funkcjonuje przez prezydenta, który odmawia współpracy z tym rządem i przez tzw. Trybunał Konstytucyjny - wyjaśnił.