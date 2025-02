Nowy ambasador USA w Polsce krytykował rząd Donalda Tuska i chwalił Andrzeja Dudę

Rose znany jest z proizraelskich poglądów. Jako prawicowy publicysta wypowiadał się w ostatnim czasie na temat polskich władz krytykując, w serwisie X, rząd Donalda Tuska za to, iż ten groził aresztowaniem, na podstawie listu gończego Międzynarodowego Trybunału Karnego, premiera Izraela Beniamina Netanjahu, gdyby ten pojawił się w Polsce na obchodach 80. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz. Ostatecznie Netanjahu na rocznicy się nie pojawił, a wcześniej polski rząd wydał uchwałę, w której zapewnił „wolny i bezpieczny dostęp i udział w tych obchodach najwyższym przedstawicielom Państwa Izrael”. Rose pochwalił prezydenta Andrzeja Dudę za to, że przekonał polskiego premiera do zmiany stanowiska ws. potencjalnego aresztowania Netanjahu.



Nowy ambasador USA krytykował też w przeszłości zmiany w mediach publicznych wprowadzone przez rząd Donalda Tuska.



W grudniu 2024 roku Rose spotkał się z Andrzejem Dudą. Po spotkaniu pisał o polskim prezydencie jako o „największym przyjacielu Ameryki w Europie”.

W roli ambasadora Rose zastąpi w Polsce Mike'a Brzezinskiego.