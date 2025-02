Co naprawdę myślą Polacy u progu kampanii prezydenckiej? Czy to zmęczenie, strach, a może jednak główną emocją jest rozczarowanie? Gościem Michała Płocińskiego jest Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, który analizuje aktualne nastroje społeczne i wyniki badań opinii publicznej.

– Wydaje mi się, że „rozczarowanie” jest tym słowem – mówi Pawłowski. – Nie ma co prawda takiego konkretnego sondażu, w którym pytamy „czy jesteś rozczarowany?”, ale widać to jednak w badaniach, to wypadkowa iluś tam danych – ocenia. Wskazuje na rosnące niezadowolenie wyborców, które dotyczy zarówno kwestii gospodarczych, jak i niespełnionych obietnic wyborczych rządu Donalda Tuska.

Wybory prezydenckie 2025: Sławomir Mentzen najlepiej trafia do wyborców niezadowolonych

Jednym z kluczowych tematów poprzednich kampanii wyborczej była obietnica odblokowania środków z KPO. I to się udało. Dlaczego więc wyborcy są rozczarowani? – To rzeczywiście jeden z większych sukcesów tego rządu. Ale... politycy powiedzieli ludziom, że otrzymają te pieniądze w zasadzie bezpośrednio, że one trafią do ich kieszeni. A wyborcy tego nie widzą. I są tym bardzo rozczarowani – podkreśla Pawłowski.