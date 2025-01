Zespół KO do spraw rozliczenia PiS, którym kieruje Roman Giertych, składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Karola Nawrockiego. – Nie traktuję go na dziś zupełnie poważnie – skomentował zapowiedź Giertycha kandydat PiS. – To nie jest prawdziwa informacja, że ja tam mieszkałem przez 200 dni.



Wybory prezydenckie 2025: Mocne wejście Krzysztofa Stanowskiego i dobry wynik Szymona Hołowni

Niemal 21 proc. Polaków byłoby w stanie poprzeć kandydaturę Krzysztofa Stanowskiego w wyborach prezydenckich – wynika z najnowszego sondażu SW Research dla „Rzeczpospolitej”. Założyciel Kanału Zero zbiera podpisy pod swoją kandydaturą, choć deklaruje, że nie zmierza być prezydentem. – Stanowski będzie się odnosił do elektoratu sprzeciwu i buntu, czyli innego rodzaju wyborców niż PiS. Nie widzę w nim konkurencji dla Nawrockiego – mówi nam sztabowiec kandydata popieranego przez PiS. W podobnym duchu wyrażają się ludzie Trzaskowskiego. – Traktujemy jego kandydaturę poważniej niż on sam. Żadnego kandydata nie ignorujemy – mówi nam jeden z ministrów rządu.

Czy Stanowski będzie tym trzecim? Pozostałe najnowsze sondaże jeszcze nie uwzględniają jego kandydatury. Zaskakujący wynik pokazuje jednak najnowsze prezydenckie badanie Instytutu Badań Pollster przeprowadzonego na zlecenie „Super Expressu”, z którego wynika, że Karol Nawrocki w drugiej turze wyborów przegrałby nie tylko z Rafałem Trzaskowskim, ale też z... Szymonem Hołownią.

Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że Hołownia nie planuje na czas kampanii brać urlopu jako marszałek Sejmu. Jego otoczenie nie przedstawia też strategii wyborczej. – Nie wiadomo, czy będą pieniądze na kampanię. PSL nie chce inwestować w nieswojego kandydata z Polski 2050 – słyszymy z otoczenia marszałka. Jednak Marek Sawicki z PSL uspakaja w rozmowie z „Rzeczpospolitą”: – Uczciwie byłoby, gdybyśmy również finansowali kampanię Hołowni, skoro ogłosiliśmy, że to również nasz kandydat.