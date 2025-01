Odpowiedzi „nie” udzieliło 32,2 proc. respondentów.



18,8 proc. nie wie, czy byliby skłonni poprzeć Stanowskiego.



Nieznajomość Stanowskiego deklaruje 38,3 proc. respondentów.



- Nieprzychylnie w kwestii startu Krzysztofa Stanowskiego w wyborach wypowiada się częściej niż co trzeci mężczyzna (36%) i trzy na dziesięć kobiet. Odsetek respondentów, którzy na pewno nie oddaliby głosu na Stanowskiego wzrasta wraz z wiekiem (25 proc. - osoby do 24 roku życia, 35 proc. - osoby po 50 roku życia). Częściej niż pozostali takie zdanie podzielają respondenci z wyższym wykształceniem (37 proc.) oraz zarabiający od 5001 zł do 7000 zł netto (38 proc.). Biorąc pod uwagę klasę miejsca zamieszkania odpowiedź taka jest najbardziej popularna wśród mieszkańców największych miast (36 proc.) - komentuje wyniki badania Wiktoria Maruszczak, senior project manager w SW Research.



Stanowskiego byłoby skłonnych poprzeć 34,8 proc. osób w wieku 18-24 lata i 31,9 proc. osób w wieku 25-34 lata oraz 36,1 proc. badanych z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym.