Krzysztof Stanowski ogłosił start w wyborach. Ale prezydentem być nie chce

Niemal rok temu Krzysztof Stanowski w czasie wywiadu z Andrzejem Dudą poinformował, że planuje start w wyborach prezydenckich w 2025 roku. Teraz dziennikarz potwierdził tę zapowiedź.

Wybory prezydenckie 2025. Krzysztof Stanowski ogłasza start

Jeden z założycieli „Kanału Zero” podczas transmisji na żywo w serwisie YouTube, która zatytułowana została „Transmisja orędzia Krzysztofa Stanowskiego”, potwierdził, że zamierza kandydować w wyborach prezydenckich, które odbędą się w tym roku.

- Stoję tutaj przed państwem, żeby uwypuklić tę wyborczą katastrofę. Nie stoję tutaj, by zostać prezydentem, bo nie mam ku temu kompetencji i doświadczenia. Nie jestem w stanie tego urzędu piastować z odpowiednią godnością i klasą. To zupełnie jak moi konkurenci, ale oni o tym nie wiedzą - powiedział. - Poza tym nie stać mnie, żeby być prezydentem, prezydent za mało zarabia – dodał. - Tak, będę kandydatem na prezydenta, ale nie dlatego, że chce być prezydentem. Od początku powtarzam i powtórzę też dziś – chcę zdobyć sto tysięcy podpisów, żeby od środka pokazać wam, jak wygląda kampania wyborcza. Chcę być kandydatem, żeby wystartować w debacie w Telewizji Polskiej w likwidacji. Chcę być kandydatem, by telewizja – zgodnie z prawem – wyemitowała materiały przygotowane przez mój komitet wyborczy. Chcę nawet serie programów, jakich nie zobaczycie nigdzie indziej – zaznaczył. - Chcę wam w krzywym zwierciadle pokazać, jak wygląda ten prezydencki wyścig, chcę być kamieniem w bucie innych kandydatów. A wy – osoby obywatelskie – musicie mi w tym pomóc – dodał.

- Ktoś powie, że to drwienie z państwa. Drwiną jest raczej to, że – nie czarujmy się – zaraz wybierzecie sobie marionetkowego prezydenta, że dwaj najważniejsi zawodnicy w tym wyścigu o pozycję numer jeden w kraju, nie są nawet pozycjami numer jeden w swoich ugrupowaniach. Są chłopcami na posyłki. Wybierzecie kolejnego funkcjonariusza pilnującego podziału podziału politycznego. Kolejnego strażnika polityki doraźnej polegającej na zawłaszczaniu, kuciu, szczuciu (...) strażnika jutrzejszych interesików i cotygodniowych sondaży a nie strażnika długofalowego interesu państwa. Jesteście, drogie obywatele i drodzy obywatele, jedynie od tego, by wybrać, kto tym razem ma się wam zaśmiać w twarz – powiedział Stanowski. - Chciałbym, aby hasło „zero kompetencji” było hasłem wyłącznie moim, ale jest hasłem całej naszej klasy politycznej, która osaczyła i zawłaszczyła to państwo. Dziś w polityce nie liczy się prawda, honor, godność, ponadpartyjny interes. Nie ma miejsca na budowę prestiżu naszej ojczyzny – dodał.