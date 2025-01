Jeśli chodzi o Rafała Trzaskowskiego, to PO jako partia była konstruowana jako zdolna do rządzenia przez dłuższy czas. A taka formacja musi być w centrum. Dzisiejsza PO musi być mniej konserwatywna obyczajowo, niż była niegdyś. Sprawa aborcji musi dzisiaj być jednoznaczna, ponieważ stan świadomości obywateli, obywatelek powrócił do rzeczywistości z początku lat 90., kiedy znaczna większość Polaków i Polek była przeciwna penalizacji aborcji. Analogicznie w sprawach Ukrainy, gdzie elektorat liberalny jest oczywiście najbardziej proukraiński, ale niekoniecznie entuzjastyczny wobec wszystkich form świadczeń społecznych. A co do disco polo, to za bardzo patrzymy w skali ogólnokrajowej. Województwo podlaskie jest głęboko podzielone, mamy tam najliczniejszą w Polsce mniejszość prawosławną, która na PiS nie głosuje. muzyk disco zaś pochodzi właśnie z rodziny z wyznaniowej.

Trzaskowski pozostaje autentyczny, spotykając się z muzykiem disco polo i odbierając przywileje Ukraińcom?

Bliskość zakończenia wojny będzie korygowała nastroje w tej materii i czyniła chęć pomocy mniej intensywną niż do tej pory. Tu nie widzę większego ryzyka. Spotkanie z muzykiem disco polo jest dla Trzaskowskiego obarczone ryzykiem braku autentyczności. Widocznie sztab Trzaskowskiego dochodzi do wniosku, że w kontekście drugiej tury nawet ci, których raziłaby sytuacja spotykania się z reprezentantami tego gatunku muzyki, i tak nie będą mieli wyjścia. Całą sztuką jest ograniczenie mobilizacji przeciwko sobie, tak jak nie potrafił tego sztab Bronisława Komorowskiego. Kwestia podniesienia wieku emerytalnego to było tsunami, które zdemolowało polską politykę i które uderzyło w ówczesnego prezydenta z ramienia PO. Tak też PiS w ostatnich wyborach sejmowych też nie potrafił powstrzymać mobilizacji przeciwko sobie. Dla wielu wyborców było obojętne, czy głosują na PO, Lewicę czy Trzecią Drogę, byle przeciwko PiS. I stąd tego typu gesty, które mają pokazać, że Rafał Trzaskowski ma swoje poglądy, swoją obyczajowość, ale generalnie zgodnie z głośnymi hasłami jest tolerancyjny, odnajduje się w różnych wrażliwościach i nie jest nośnikiem żadnej wizji rewolucji obyczajowej. Jeśli coś gubi kogoś w Polsce w tematyce obyczajowej, to nie to, że posiada jakieś poglądy, tylko to, że jest nośnikiem rewolucji. Dlatego Karol Nawrocki musi walczyć o akceptację ze strony wyborców prawicy tych najmniejszych, dlatego radykalizuje przekaz w tej formie.

Czy nie zraża do siebie wyborców umiarkowanych? Samym elektoratem prawicowym wyborów w Polsce się nie wygra.

Tak, ale Karol Nawrocki musi się uwiarygodnić.

Czy Nawrocki jest wybierany na prezydenta?

PiS stało przed czytelną alternatywą, albo wystawić w wyborach doświadczonego gracza partyjnego, jak Mateusza Morawieckiego, Mariusza Błaszczaka, Beatę Szydło, albo kogoś, kto jak niegdyś Andrzej Duda rozbije schemat, że prawica wcale nie jest anachroniczna, nie jest tak antyinteligencka i wystać jakiegoś profesora albo młodego polityka w stylu Patryka Jakiego czy Płażyńskiego juniora. Karol Nawrocki zdaje się być poza tym modelem. Nie jest szeroko akceptowanym autorytetem intelektualnym spoza prawicy, jest młody, a poglądy ma raczej bliższe radykalnym kręgom prawicy.

Wydaje się, że jeśli jest jakiś sens jego kandydatury, to po pierwsze oszczędność. Jest to kandydat, którego porażka nie byłaby tak dotkliwa dla PiS jak porażka jakiejś znanej twarzy z partii. No i drugi sens, konkurencja z Konfederacją. Nawrocki to jest ktoś świadomie niewybieralny. On przed drugą turą będzie mógł spowodować wśród wielu wyborców Konfederacji wahania i prostą analizę, że to jest jednak polityk, który w stosunku do tych, na których my głosowaliśmy, na przykład w wyborach do Sejmu, nie jest tak bardzo odległy od nich, jak mógłby być ktoś inny popierany przez PiS, które wciąż jest na etapie utwierdzania swojego istnienia, statusu jednej z dwóch największych partii i zapobieżenia rozłamom wewnętrznym. Wyciszona została kakofonia wewnętrznych sporów dobiegająca z PiS. Dlatego też kandydatura Nawrockiego wydawała się kierownictwu PiS bezpieczniejsza niż mocniejszych graczy, takich jak Przemysław Czarnek czy Mateusz Morawiecki.