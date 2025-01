Czytaj więcej Polityka Podcast „Polityczne Michałki”: Czy Nawrocki zneutralizował temat Zełenskiego? Wizyta Wołodymyra Zełenskiego, film Rafała Trzaskowskiego z Zenkiem Martyniukiem, Grzegorz Braun poza Konfederacją i komu zaszkodzi amerykańskie embargo na czipy – to tematy rozmowy Michała Płocińskiego i Michała Szułdrzyńskiego w najnowszym odcinku podcastu "Polityczne Michałki".

Wybory prezydenckie 2025: Kto może mieszać się do kampanii?

Czy rzeczywiście spotkanie Rafała Trzaskowskiego z prezydentem Ukrainy zaszkodzi kandydatowi KO, jeśli wybory będą dotyczyły bezpieczeństwa? Czy ważniejsze jest, żeby wojna nie rozlała się na Polskę, czy polityka historyczna i przeszłość? Jeśli do ekshumacji dojdzie wiosną, to będzie plus rządu, a pewnie też odbije się to pozytywnie na Trzaskowskim. Czy Wołodymyr Zełenski miesza się do polskiej polityki? A jeśli Nawrocki spotka się z Donaldem Trumpem i możnymi tego świata, to też sobie zaszkodzi?

Nastroje w Polsce wobec Ukraińców się pogarszają, ale może warto zrobić coś, żeby to zmienić, niż schlebiać niskim gustom i jak Konfederacja atakować Ukraińców, odcinając się od sąsiadów, którzy walczą również o bezpieczeństwo Polski? Odpowiedzialność nigdy nie idzie w parze z populizmem, nawet jeśli można dzięki niemu zyskać kilka punktów procentowych poparcia. Przyszły prezydent, który powinien być mężem stanu, nie może grać bezpieczeństwem sąsiadów oraz rodaków. Warto uświadamiać Polakom, jaka jest stawka zwycięstwa Ukrainy i pomocy Ukraińcom.



Kampania prezydencka oficjalnie ruszyła i będzie zawierała wiele zaskakujących zwrotów akcji.