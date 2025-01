„Rzecz w tym”: Dlaczego Donald Trump nie poprze Karola Nawrockiego?

Czytaj więcej Polityka Duda o zaprzysiężeniu Trumpa: Nie muszę stać w tłumie, by pokazać dobre relacje Andrzej Duda, który nie został zaproszony na zaprzysiężenie Donalda Trumpa, w rozmowie z dziennikarzami przed wylotem do Davos stwierdził, że „nie sądzi, by prezydent Donald Trump miał dzisiaj głowę do tego, by z kimkolwiek się spotykać i rozmawiać o polityce”.

Kwestia poparcia Trumpa dla polskich polityków to także pytanie o potencjalne wsparcie dla Konfederacji. „Jeśli Musk poparł AfD w Niemczech, to dlaczego nie miałby wesprzeć Konfederacji w Polsce?” – zastanawia się Michał Płociński, wskazując na coraz większe znaczenie tej partii w prawicowym elektoracie. Jakie są szanse Karola Nawrockiego w nadchodzących wyborach? Nizinkiewicz nie ma złudzeń: „Te wybory będą plebiscytem. Głos na Nawrockiego to głos na powrót Prawa i Sprawiedliwości do władzy”. Jednak, jak dodaje: „Trump raczej nie stanie z Andrzejem Dudą i Nawrockim podczas żadnego wiecu i nie wskaże go jako kandydata”.

„Expect the unexpected” – podsumowuje Nizinkiewicz, pozostawiając otwarte pytanie o przyszłość polsko-amerykańskich relacji.