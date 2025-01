Grzegorz Braun startuje na prezydenta. Anna Bryłka: Wypisał się z Konfederacji

Konfederacja Wolność i Niepodległość ma w Sejmie 18-osobowy klub, partię współtworzą Nowa Nadzieja, Ruch Narodowy i Konfederacja Korony Polskiej. Czy teraz formacja Grzegorza Brauna przestanie być częścią Konfederacji? - Prawdę powiedziawszy, pan Grzegorz ogłaszając swój start wbrew uchwale Rady Liderów de facto sam wypisał się z Konfederacji, to znaczy nie będzie wspierał Sławomira Mentzena w tych wyborach prezydenckich, więc to jest jak gdyby właściwie automatyczne wykreślenie siebie z całego projektu - oświadczyła Anna Bryłka. Zastrzegła, by w sprawie przyszłości Konfederacji poczekać na oficjalne oświadczenie władz partii.

Czytaj więcej Polityka Krzysztof Bosak został zapytany o mowę nienawiści. Porównał internet do knajpy W rozmowie z Wprost.pl, Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, poruszył temat języka nienawiści oraz roli polityków w zwalczaniu tego zjawiska w przestrzeni publicznej i internecie.

Anna Bryłka: Konfederacja będzie popierać Sławomira Mentzena

Co start Grzegorza Brauna oznacza dla szans wyborczych Sławomira Mentzena? Czy radykalni zwolennicy Konfederacji przeniosą swoje głosy na lidera Konfederacji Korony Polskiej? - Musimy poczekać. To, co zrobił Sławomir Mentzen w ostatnich miesiącach, tygodniach, to jest bardzo dobrze prowadzona kampania wyborcza, najwcześniej rozpoczęta. Warty odnotowania jest ciągły wzrost poparcia dla Mentzena w sondażach – odpowiedziała w Programie Pierwszym Polskiego Radia europosłanka.

- Na pewno Sławomir Mentzen będzie kandydatem Konfederacji, na pewno będzie miał wsparcie Konfederacji – zadeklarowała. - Pan Grzegorz ma prawo wystartować również w tych wyborach, ma prawo walczyć o dobry wynik. My będziemy wspierać kandydata, który został wyłoniony w ramach porozumienia w Radzie Liderów.

Czytaj więcej Polityka Donald Tusk o sondażach prezydenckich: Spodziewałem się W II turze to będzie walka bardzo wyrównana. Nie mam co do tego wątpliwości - mówił w Helsinkach na konferencji prasowej premier Donald Tusk, pytany o ostatnie sondaże prezydenckie, w których Rafał Trzaskowski traci poparcie, a jego przewaga nad Karolem Nawrockim się zmniejsza.

Anna Bryłka nie zgodziła się z opinią, że Sławomir Mentzen staje się zbyt centrowy. - To nie jest tak, że Sławomir Mentzen przesunął się do centrum, to centrum przesunęło się do Konfederacji – oceniła. Przekonywała, że świadczą o tym wydarzenia z ostatnich miesięcy. W tym kontekście wspomniała, że premier Donald Tusk (PO) zmienił stanowisko w sprawie polityki migracyjnej i „właściwie zaczął mówić programem Konfederacji” w tym zakresie, a kandydat KO Rafał Trzaskowski zaczął mówić o patriotyzmie gospodarczym i o tym, że przedmiot edukacja zdrowotna nie powinien być w szkołach obowiązkowy. - Mnóstwo przykładów, które pokazują, jakie mamy przesunięcie na polskiej scenie politycznej – dodała w radiowej Jedynce wiceszefowa Ruchu Narodowego.