Grzegorz Braun ogłosił start w wyborach. Jest reakcja Konfederacji

Krzysztof Bosak powiedział, że to, co w środę ogłosił Braun, nie było konsultowane z Konfederacją ani - w ocenie Bosaka - przemyślane. - Traktuję to w kategoriach błędu politycznego, natomiast za błędy ponosi się konsekwencje. W tym wypadku tą konsekwencją jest skierowanie wniosku do sądu partyjnego w sprawie usunięcia Grzegorza Brauna z Konfederacji - oświadczył.

- Ubolewam, że do tej sytuacji musi dojść, natomiast nie jest możliwe, żeby jedna polityczna wystawiała dwóch kandydatów na prezydenta. Takiej sytuacji nie będzie - dodał.



Kim jest Grzegorz Braun?

Grzegorz Braun to reżyser, twórca filmów dokumentalnych i polityk. Startował już w wyborach prezydenckich w 2015 r., jako kandydat niezależny uzyskał wówczas 124 tys. głosów (0,83 proc.). W prawyborach Konfederacji w 2020 r. zajął drugie miejsce za obecnym wicemarszałkiem Sejmu Krzysztofem Bosakiem (Ruch Narodowy). W latach 2019-2024 Braun zasiadał w Sejmie, zaś w 2024 r. w wyborach do Parlamentu Europejskiego zdobył ponad 113 tys. głosów i uzyskał mandat. W minionych latach Braun startował też w wyborach samorządowych – ubiegał się o urząd prezydenta Rzeszowa (w 2021 r. z wynikiem 9,1 proc. zajął czwarte miejsce w wyborach na prezydenta tego miasta) oraz Gdańska (w 2019 r. zdobył 11,86 proc. głosów, przegrywając z obecną prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz w wyborach, które zorganizowano po zabójstwie Pawła Adamowicza).

Wybory prezydenckie 2025

Po decyzji Grzegorza Brauna liczba kandydatów w wyborach prezydenckich 2025 wzrosła do co najmniej dziesięciu – poza Sławomirem Mentzenem start zapowiedzieli też prezydent Warszawy, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski, popierany przez PiS Karol Nawrocki, prezes IPN, lider Polski 2050 Szymon Hołownia, wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat (Nowa Lewica), poseł Adrian Zandberg (Partia Razem), poseł Marek Jakubiak (Wolni Republikanie), Marek Woch (Bezpartyjni Samorządowcy) oraz Piotr Szumlewicz i Romuald Starosielec. Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja 2025 r., ewentualna druga - 1 czerwca.