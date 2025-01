33,2 proc. to sukces sondażowy PiS, ale zarazem spadek w stosunku do ostatniego badania IBRiS dla „Rzeczpospolitej”, które partii Jarosława Kaczyńskiego dawało 34,8 proc. Największe ugrupowanie opozycyjne mogłoby liczyć dzisiaj na 184 mandaty. To za mało, żeby móc rządzić samodzielnie, ale wystarczająco, żeby móc ogłosić triumf wizerunkowy, gdyż to kolejne badanie pokazujące, że na rok po oddaniu władzy formacja Kaczyńskiego góruje w sondażach.