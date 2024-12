Niezdecydowanych w sondażu jest 6,6 proc. A deklarowana frekwencja wynosi 54,8 proc. W tym „zdecydowanie” chęć głosowania wyraża 42 proc. respondentów, a 12,8 proc. „raczej” wybiera się na wybory. To oznaczałoby znacznie niższą frekwencję niż w wyborach 15 października 2023 r., gdy wynosiła aż 74,38 proc., co było rekordowe, jeśli chodzi o wybory po 1989 r. W majowych wyborach prezydenckich frekwencja i mobilizacja będą również bardzo ważne. Jednak mało który z naszych rozmówców ze sztabów jest przekonany, że osiągnięcie poziomu z 2023 r. będzie w 2025 r. możliwe. Co nie zmienia faktu, że Koalicja Obywatelska nie rezygnuje z przypominania tamtego sukcesu i tamtej atmosfery. Politycy KO podkreślają, że wybory prezydenckie będą okazją do „dokończenia dzieła” z października ubiegłego roku.

Sondaż IBRiS dla „Rzeczpospolitej”: Co z tym duopolem? „Ma się dobrze”

– Badanie pokazuje, że duopol PiS–PO ma się bardzo dobrze, i co ciekawe, różnica między obiema partiami jest tak mała, że nie jest pewne, czy podczas wieczoru wyborczego triumfowałby Jarosław Kaczyński, czy Donald Tusk. Interesujące również jest to, że Trzecia Droga, Lewica i Konfederacja mają podobne poparcie w okolicy 8 proc., przy czym dla koalicji PSL i Trzeciej Drogi jest to próg wyborczy, czyli polityczne być albo nie być – mówi nam dr Bartosz Rydliński z UKSW i Centrum im. Daszyńskiego. – Badanie pokazuje także, że rozejście się Nowej Lewicy i partii Razem jest większym wyzwaniem dla ugrupowania Adriana Zandberga. Poparcie na poziomie 0,8 proc. dla Razem to duże wyzwanie dla wyrazistej socjaldemokracji w Polsce – dodaje Rydliński.

Sondaż: Która partia ma największy potencjał?

Wynik wyborów prezydenckich, które odbędą się w maju przyszłego roku, jest powiązany z mobilizacją elektoratów partyjnych i nie tylko. Sztaby wszystkich sił już teraz „grają” na mobilizację własnych elektoratów, demobilizację wyborców rywali oraz przyciągnięcie niezdecydowanych. Jakie potencjały mają poszczególne partie?

IBRiS zapytał ankietowanych o szansę zagłosowania na poszczególne ugrupowania w skali od 1 do 7 (1–3 elektorat negatywny, 4 neutralny, 5–7 potencjalny). Mierzony w ten sposób elektorat potencjalny KO wynosi 40 proc. (negatywny 51,9 proc.). PiS ma niewiele mniejszy elektorat potencjalny (39,6 proc.) i niemal identyczny elektorat negatywny (51,7 proc.). Potencjalny elektorat Konfederacji to 20,8 proc. (negatywny – 75,4 proc). Potencjał PSL to 14,9 proc., Polski 2050 – 11,6 proc., a Lewicy – 18,4 proc. Partia Razem, zgodnie z tym badaniem, ma potencjał rzędu 3 proc. przy negatywnym elektoracie 91,3 proc.

– Badanie potencjalnych wyborców oraz elektoratu negatywnego pokazuje, że partie spoza głównego sporu między PiS i PO mają większy negatywny wizerunek wśród wyborców oraz mają niższy potencjał zdobywania nowego poparcia. Jak widać na tym przykładzie, tam, gdzie dwóch się bije, nie korzysta ten trzeci – komentuje Rydliński.