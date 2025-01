„W ciągu ubiegłego roku Rosja utrzymywała inicjatywę na polu walki, osiągając lokalne sukcesy na różnych odcinkach frontu, choć bez znaczących strategicznych przełamań. Ten jej postęp odzwierciedla taktyczną i techniczną adaptację rosyjskiej armii, a także wykorzystanie słabych miejsc ukraińskich sił: brak żołnierzy, nieefektywne dowództwo i kłopoty z zaopatrzeniem” – opisuje sytuację na froncie analityk Nikołaj Bieleskow w artykule dla Atlantic Council. Wskazuje przy tym, że po ukraińskiej stronie nie ma możliwości zebrania sił i środków do znaczącej kontrofensywy.

Nieprzerwane posuwanie się Rosjan do przodu powoduje, że Władimir Putin „nie demonstruje zainteresowania w uregulowaniu konfliktu poprzez dialog (…). Mimo aktywnych debat o możliwości rozpoczęcia pokojowych rozmów w najbliższych miesiącach rzeczywistość wskazuje na inny rozwój wypadków”.

Jedyne, co naprawdę denerwuje rosyjskiego przywódcę, to ukraińskie oddziały od sierpnia znajdujące się w rosyjskim obwodzie kurskim. Mimo zaangażowania tam przez Kreml kilkunastu tysięcy północnokoreańskich żołnierzy nie udało się ich wyprzeć. Wręcz przeciwnie, w ciągu ostatnich dni to Ukraińcy przeszli tam do ataku i uzyskali kilka niewielkich zdobyczy.

– Ataki armii ukraińskiej (w obwodzie kurskim) niszczą plany Rosji utrzymania tymczasowo okupowanych terytoriów w czasie możliwych rozmów (pokojowych). Nie sądzę, by Rosja zgodziła się na to, by Ukraina zachowała sobie część obwodu kurskiego. Dlatego uważam, że ukraiński sztab generalny w błysku geniuszu rozpoczął tam w sierpniu atak – mówi były dowódca amerykańskiej armii w Europie gen. Ben Hodges.