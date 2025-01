Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1046 dniu wojny Foto: PAP

Ofensywa wojsk rosyjskich. Rosjanie chcą „zdążyć przed Trumpem”

Kurachowe przed wojną liczyło ok. 19 tysięcy mieszkańców. Miasto oddalone jest o 46 kilometrów od Doniecka i o 32 kilometry od Pokrowska, ważnego węzła logistycznego, który Rosjanie od miesięcy próbują zająć. To największe miasto w tym rejonie frontu, zajęte przez Rosjan po upadku Wuhłedaru.

Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, w ostatnim czasie wojska rosyjskie nasiliły ofensywę na wschodzie Ukrainy. Rosjanie chcieli zdobyć jak najwięcej ziem przed inauguracją Donalda Trumpa, który 20 stycznia zostanie 47. prezydentem USA. Działania wojsk rosyjskich na froncie są podporządkowane celom politycznym, wyznaczonym przez prezydenta Rosji Władimira Putina. Cel minimum Putina to zajęcie tych ziem Ukrainy, których aneksję Rosja ogłosiła w 2022 r., czyli obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego w ich administracyjnych granicach.

Trudna sytuacja Sił Zbrojnych Ukrainy w obwodzie donieckim

Od sierpnia Rosjanie prowadzili zintensyfikowane ataki na cztery miejscowości w obwodzie donieckim: Czasiw Jar, Torećk, Pokrowsk i Kurachowe. Oddziały atakujące tereny między Kurachowem a Pokrowskiem zbliżyły się na kilka kilometrów do granicy obwodu donieckiego z dniepropietrowskim. Pokrowsk jest regularnie ostrzeliwany, a z komunikatów Sztabu Generalnego Ukrainy wynika, że prawie codziennie to na kierunku pokrowskim dochodzi do największej liczby walk (w ciągu ostatniej doby odnotowano tam 51 starć).