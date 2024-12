Donald Tusk uzyskał wotum zaufania dla swojego rządu 12 grudnia 2023 roku, a dzień później jego rząd został zaprzysiężony przez prezydenta Andrzeja Dudę. Tusk stanął na jego czele jako lider największej z partii tworzących koalicję składającą się z KO, Trzeciej Drogi (Polska 2050 i PSL) oraz Nowej Lewicy. Tusk objął urząd premiera po raz drugi – wcześniej był szefem rządu w latach 2007-2014. W 2014 roku odszedł z urzędu, by objąć stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej. Na fotelu premiera zastąpiła go wtedy Ewa Kopacz.



Reklama

Rok rządów Donalda Tuska: Wielu obietnic nie udało się zrealizować

KO i Tusk szli do wyborów obiecując realizację 100 tzw. konkretów (de facto obietnic wyborczych) w 100 pierwszych dni rządzenia, ale w rzeczywistości udało się zrealizować w pełni tylko kilkanaście z nich. Do największych sukcesów rządu należy odblokowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy, których wypłatę Polsce KE wstrzymywała w związku z obawami o stan praworządności za czasu rządów Zjednoczonej Prawicy. Rząd Tuska przyznał też obiecane podwyżki nauczycielom (choć pojawiły się wątpliwości czy wymiar podwyżki jest zgodny z obietnicami, ponieważ 30-procentowa podwyżka dotyczyła wynagrodzenia wraz ze wszystkimi dodatkami, a nie podstawy wynagrodzenia) oraz 20-procentowe podwyżki urzędnikom. Rząd zwiększył też wydatki na obronność w związku z zagrożeniem, jakie stanowi dla bezpieczeństwa Polski wojna na Ukrainie i agresywna polityka Rosji.



Rządowi nie udało się natomiast podnieść kwoty wolnej od podatku do poziomu 60 tys. złotych (w sytuacji budżetowej, w jakiej znajduje się Polska, okazało się to niemożliwe), zliberalizować przepisów dotyczących prawa do aborcji (tu pojawiły się spory w samej koalicji rządzącej, PSL ma w tym temacie bardziej zachowawcze stanowisko niż KO i Nowa Lewica) czy wprowadzić związków partnerskich. Rząd nie zdołał też cofnąć niekorzystnych dla przedsiębiorców zmian wprowadzonych przez tzw. Polski Ład, choć dokonał pewnej reformy dotyczącej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców.



Sondaż: Ocenę wyższą niż trójka wystawia Donaldowi Tuskowi 28,9 proc. Polaków

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy jaką ocenę – po roku – wystawiliby Donaldowi Tuskowi jako premierowi.