Polityczne zamieszanie wokół ministerstwa nauki trwało od wielu tygodni. I jak wynika z naszych rozmów, w ostatnich dniach rosła też konsternacja w samej partii Nowej Lewicy (która powstała po połączeniu SLD i Wiosny) dotycząca tego, co dzieje się z Dariuszem Wieczorkiem. Z rozmów wynikało, że nie do końca rozumiane – zwłaszcza przez szeregowych polityków – było to, że cała sprawa się tak przedłuża.

Pierwotnie po spotkaniu z Tuskiem pojawiła się nieoficjalna informacja, że sprawę „odroczono” aż do piątku. Dariusz Wieczorek to jeden z wieloletnich współpracowników Włodzimierza Czarzastego, związany – podobnie jak Czarzasty – ze Stowarzyszeniem Ordynacka. I ta nazwa wymieniana była w kuluarowych rozmowach polityków Nowej Lewicy wielokrotnie w tym tygodniu. Niekoniecznie w dobrym kontekście. Rozmówcy w Lewicy zwracają też uwagę na problematyczny moment, w którym dzieje się cała historia, która zdominowała przedświąteczny tydzień: nie tylko nadchodzące Boże Narodzenie, ale i niedawny start kampanii prezydenckiej Magdaleny Biejat.

Czytaj więcej Polityka Marek Sawicki o sprawie ministra Wieczorka. „Problemem jest brak standardów” Ciężko powiedzieć, czy minister Dariusz Wieczorek zostanie odwołany. Mamy rząd koalicyjny, a nie rząd Platformy Obywatelskiej czy Donalda Tuska. Premier musi więc wszystkie sprawy konsultować z koalicjantami – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” poseł PSL Marek Sawicki.

A co na to wszystko politycy innych partii tworzących rząd? – Dymisja jest faktem, mamy sprawę załatwioną i zamkniętą – podsumował marszałek Sejmu Szymon Hołownia w Sejmie. Przed Nową Lewicą teraz decyzja dotycząca następcy lub następczyni ministra. To też będzie istotne w kontekście spraw wewnątrz partii i przygotowań do przyszłorocznych wyborów wewnętrznych.